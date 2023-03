Η Scuderia Ferrari κατάφερε να πληρώσει τίμημα για έλλειψη αξιοπιστίας μετά από μόλις έναν αγώνα.

Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα για τον Σαρλ Λεκλέρ. Μετά την εγκατάλειψή του από την πρεμιέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023, στο Μπαχρέιν, ο οδηγός της Ferrari θα ξεκινήσει με μειονέκτημα και τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκεκριμένα, έχει ποινή 10 θέσεων στο grid του αγώνα της Τζέντα, καθώς η Scuderia τοποθέτησε στην SF-23 την τρίτη κατά σειρά μονάδα ηλεκτρονικής διαχείρισης (CE-Control Electronics) και καθώς κάθε οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο μέσα στη σεζόν, η υπέρβαση του ορίου συνεπάγεται ποινή.





Εξέλιξη που επηρεάζει τόσο τις ελπίδες του 25χρονου για την πρώτη του νίκη στη Σαουδική Αραβία αλλά σίγουρα επηρεάζει αρνητικά και την ψυχολογία του, αφού η ιταλική ομάδα έχει κάνει εφιαλτικό ξεκίνημα στη σεζόν και είναι μόλις τέταρτη στη βαθμολογία των κατασκευαστών.

Θυμίζουμε πως οι «κόκκινοι» αποφάσισαν να αλλάξουν τόσο την CE όσο και τη μπαταρία της υβριδικής μηχανής του Λεκλέρ όταν πριν τον αγώνα εντόπισαν δυσλειτουργία. Κι έπειτα, στον γύρο 39, ήρθε η εγκατάλειψη.

