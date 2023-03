Οι αλλαγές στη διοίκηση της Scuderia έχουν εύλογα επηρεάσει και το προσωπικό της ιταλικής ομάδας.

Όταν η Scuderia Ferrari ανακοίνωνε την αποχώρηση του Ματία Μπινότο από το Μαρανέλο, άσχετα αν ήταν όντως παραιτήθηκε ή τον… παραίτησαν, πολλοί έσπευσαν να πανηγυρίσουν αγνοώντας τη μεγάλη εικόνα.

Μπορεί η Ferrari να άλλαξε τον άνθρωπο που θα διοικούσε και δεν την εκπροσωπούσε στις πολιτικές μάχες, τοποθετώντας εκεί τον Φρεντ Βασέρ, έχασε όμως τον εξαιρετικό τεχνικό Μπινότο, που ήταν κομμάτι του οργανισμού επί 28 χρόνια.

Και μέσα σε 28 χρόνια, δημιουργούνται φιλίες και άριστες συνεργασίες. Και σύμφωνα με τον Βασέρ, αυτός είναι ένας λόγος που βλέπουμε ήδη αποχωρήσεις από το Μαρανέλο, με πιο ηχηρή (έως τώρα) αυτή του επικεφαλής σχεδιασμού, Νταβίντ Σαντσέζ.





«Είναι κάτι αναπόφευκτο», είπε ο Βασέρ στο Auto Hebdo. «Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά στον Ματία και που προτιμούν να φύγουν. Αυτό δεν με ενοχλεί. Και υπάρχουν κι άλλοι που μπορεί να φοβήθηκαν για το μέλλον τους».

Μετά από δέκα χρόνια στη Ferrari, o Σαντσέζ θα επιστρέψει στη McLaren - μετά φυσικά από την υποχρεωτική άδεια που προβλέπει το συμβόλαιό του. Το ερώτημα είναι αν εκεί θα τον βρει ο Μπινότο, που με τη σειρά του έχει υποχρεωτική άδεια δώδεκα μηνών κι ακόμα ουδείς γνωρίζει ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, με σενάρια να τον συνδέουν με την Audi.

Uniti tutto è possibile ❤️



After our first race of the season, Fred, joined by Charles and Carlos, held a meeting for all our GES employees. A chance to discuss our weekend, the challenges we faced and the future ahead 💪 pic.twitter.com/0c44NtroUp