Η Skoda ανανεώνει τα Kamiq και Scala με τις εκδόσεις Selection και Selection Plus, προσφέροντας περισσότερο εξοπλισμό και ισχυρό όφελος τιμής στην Ελλάδα.

Η Skoda ανανεώνει ουσιαστικά την εμπορική τοποθέτηση των Kamiq και Scala στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας νέες εκδόσεις με αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό και σημαντικά βελτιωμένη σχέση αξίας–τιμής. Με τον νέο τιμοκατάλογο, τα δύο δημοφιλή μοντέλα αποκτούν πιο ανταγωνιστικό προφίλ στις κατηγορίες τους, απευθυνόμενα σε ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την εισαγωγή της έκδοσης Selection ως νέας βασικής πρότασης για τα Skoda Kamiq και Skoda Scala. Η συγκεκριμένη έκδοση διατίθεται με τιμή εκκίνησης από 21.950 ευρώ για τον κινητήρα 1.0 TSI 116 ίππων και στοχεύει να καλύψει τις βασικές ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, συνδυάζοντας αποδοτικότητα, σύγχρονη τεχνολογία και λειτουργικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, η Skoda παρουσιάζει τη νέα έκδοση Selection Plus, η οποία αποτελεί το βασικό εμπορικό πλεονέκτημα της ανανεωμένης γκάμας. Με τιμή από 22.950 ευρώ — ίδια με εκείνη της προηγούμενης εισαγωγικής έκδοσης — η Selection Plus προσφέρει αισθητά πλουσιότερο στάνταρ εξοπλισμό.

Στον βασικό εξοπλισμό της Selection Plus περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, φιμέ πίσω παράθυρα Sunset, επιλογή οδηγικού προφίλ με λειτουργία Eco, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, σύστημα KESSY για κλείδωμα και εκκίνηση χωρίς κλειδί, καθώς και διζωνικός κλιματισμός. Πρόκειται για στοιχεία που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ακριβότερες εκδόσεις, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των Kamiq και Scala.

Η γκάμα των δύο μοντέλων συμπληρώνεται από τις εκδόσεις Monte Carlo, οι οποίες απευθύνονται σε όσους αναζητούν πιο σπορ σχεδίαση και πλουσιότερο εξοπλισμό. Οι εκδόσεις με τον κινητήρα 1.5 TSI 150 ίππων και αυτόματο κιβώτιο DSG διατίθενται πλέον με σημαντικά μειωμένη τιμή, ενώ επανέρχεται και η έκδοση 1.0 TSI 116 ίππων DSG, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές.

Με τη νέα εμπορική πολιτική, η Skoda επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις κατηγορίες των μικρών SUV και των μικρομεσαίων hatchback, προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα Skoda Kamiq και Skoda Scala διατηρούν τα βασικά τους πλεονεκτήματα σε χώρους, ποιότητα κατασκευής και τεχνολογίες υποβοήθησης, ενώ πλέον αποκτούν και πιο ελκυστική τιμολογιακή τοποθέτηση.

Η νέα στρατηγική τοποθετεί τα δύο μοντέλα της τσεχικής μάρκας ως ιδιαίτερα ισχυρές προτάσεις στην ελληνική αγορά, απαντώντας στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού για αποδοτικότητα, άνεση, τεχνολογία και οικονομία κτήσης.