Σαν Σήμερα: Έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Νταν Γκέρνι (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Δύο πρώην οδηγοί της Formula 1 με πολύ διαφορετική καριέρα έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, ενώ μια ομάδα με ιστορία 24 ετών έπαψε να υπάρχει. Ωστόσο υπήρξαν και δύο δυσάρεστα γεγονότα. Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/1 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, γεννήθηκε ο Τζανκάρλο Φιζικέλα. Στα πρώτα του χρόνια στην F1, ο Ιταλός θεωρείτο μελλοντικός πρωταθλητής, έχοντας κάνει πολλές υπερβάσεις με τη Jordan και τη Benetton στα τέλη των ‘90s. Όντας συχνά στην σωστή ομάδα την λάθος περίοδο, πήρε μια άκρως απροσδόκητη πρώτη νίκη στην Βραζιλία το 2003 με την παραπαίουσα Jordan. Χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 2005 για να βρεθεί σε ένα κορυφαίο μονοθέσιο, αυτό της Renault. Ωστόσο, έμεινε στη σκιά του ανερχόμενου Φερνάντο Αλόνσο, παίρνοντας μόλις δύο νίκες σε δύο σεζόν. Το GP Βελγίου του 2009 ήταν το τελευταίο δείγμα του παλιού καλού Φιζικέλα, με μια σοκαριστική pole position με την πρωτάρα, Force India. Το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν μετουσιώθηκε σε νίκη αλλά σε μια αξιότιμη δεύτερη θέση. Η καριέρα του «Φίζικο» στην F1 έκλεισε την ίδια σεζόν με ένα σύντομο πέρασμα από την Ferrari, την οποία έκτοτε εκπροσωπεί ανελλιπώς σε κατηγορίες GT των αγώνων αντοχής.

Σαν σήμερα το 1977, γεννήθηκε ο πρώτος Ινδός οδηγός στην ιστορία της F1, ο Ναρέιν Καρθικέγιαν. Όντας μέλος της Ακαδημίας νέων οδηγών της Red Bull, ο Ινδός διένυσε μια αξιόλογη καριέρα στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και έδειξε κάποια καλά δείγματα ταχύτητας στην F1, παρόλο που υπήρξε συχνά επιρρεπής σε ατυχήματα. Το 2005 έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 και τερμάτισε 4ος στο τραγελαφικό Grand Prix ΗΠΑ, αλλά έμεινε χωρίς κάθισμα στο τέλος της σεζόν. Έπειτα υπήρξε δοκιμαστής στη Williams αλλά σταδιακά εξαφανίστηκε από τον χώρο της F1. Επέτρεψε απροσδόκητα το 2011 με την αδύναμη ομάδα της HRT, κάνοντας μερικές αδιάφορες εμφανίσεις έως και τα τέλη του 2012.

Σαν σήμερα το 1986, σκοτώθηκε ο δημιουργός και διοργανωτής του περιβόητου Ράλλυ Παρίσι-Ντακάρ, Τιερί Σαμπίν. Ο Γάλλος υπήρξε θύμα ενός δυστυχήματος με ελικόπτερο στο Μάλι της Αφρικής, κατά την διάρκεια του Ράλλυ εκείνης της χρονιάς. Νικητές αναδείχθηκαν οι συμπατριώτες του, Ρενέ Μτγκέ και Ντομινίκ Λεμονί με μια τετρακίνητη Porsche 959, με την επιτυχία τους να επισκιάζεται από το τραγικό συμβάν.

Σαν σήμερα το 2003, έβαλε οριστικά... λουκέτο η Arrows, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην F1. Η Arrows σταμάτησε να αγωνίζεται στα μέσα του 2002 και, παρά το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών, δεν υλοποιήθηκε κάποια συμφωνία ώστε να σωθεί. Παρόλο που είχε κατακρημνιστεί οικονομικά αλλά και οργανικά, υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στη σεζόν του 2003, η οποία φυσικά απορρίφθηκε από την FIA. Αυτό ήταν το τέλος για μια ομάδα που ξεκίνησε να αγωνίζεται στην F1 το μακρινό 1978 και κατέγραψε 382 εμφανίσεις, χωρίς δυστυχώς να κερδίσει ούτε μία φορά. Ωστόσο, τα τελευταία της μονοθέσια δεν έμειναν ανεκμετάλλευτα, καθώς η Arrows A23 αξιοποιήθηκε από τη Minardi ως βάση για τα μονοθέσιά της το 2003 και 2004. Τέλος, η νεοφερμένη Super Aguri βασίστηκε σε μια τροποποιημένη Arrows Α23 για το πρώτο μισό του 2006 και, παραδόξως, δεν ήταν τόσο κακή όσο αναμενόταν.

Σαν σήμερα το 2018, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο ένας και μοναδικός, Νταν Γκέρνι. O Αμερικανός υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κερδίζοντας αγώνες στη Formula 1, το Indycar, το NASCAR, το Can-AM και το Trans Am. Επιπλέον έχει κερδίσει και τις θρυλικές 24 Ώρες Λε Μαν δύο φορές, με τη μία να είναι στη γενική κατάταξη. Υπήρξε πρωτοπόρος σε αξιοσημείωτες στιγμές, καθώς εκείνος καθιέρωσε τον πανηγυρισμό με σαμπάνιες στο βάθρο των νικητών, ενώ έγινε ο πρώτος που φόρεσε κράνος «full face». Στην κληρονομιά του συγκαταλέγεται επίσης το περιβόητο «Gurney flap», μια αεροδυναμική επέκταση της πίσω αεροτομής που χρησιμοποιείται έως και σήμερα σε όλο το φάσμα των αγώνων ταχύτητας και αυξάνει την αεροδυναμική των αγωνιστικών αυτοκινήτων/μονοθεσίων.

Φωτογραφίες: Marshallpruett/X