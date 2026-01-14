Σε περιπέτειες βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες οδηγός που έχει αγωνιστεί στη Formula 1 για τις Jaguar και Williams Racing.

O Αντόνιο Πιτσόνια συνελήφθη στο Τέξας των ΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες και πέρασε το περασμένο σαββατοκύριακο στη φυλακή για βιαιοπραγία. Ο 45χρονος Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί στη Formula 1 την περίοδο 2003–2005, ενώ η καριέρα του περιλάμβανε συμμετοχές σε αρκετές κορυφαίες κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η σύλληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, ο Πιτσόνια συνελήφθη και καταχωρήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα του Τέξας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σωματική επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ούτε έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι την ημέρα της σύλληψής του, ο Πιτσόνια βρισκόταν στο Speedsportz Racing Park, όπου διεξαγόταν ο γύρος της Superkarts USA Winter Series για το 2026. Ο πρώην οδηγός της Formula 1 φέρεται να είχε μεταβεί εκεί για να υποστηρίξει τον γιο του, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις από τον ίδιο τον Βραζιλιάνο ή από τις αρμόδιες αρχές. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις και επίσημες πληροφορίες που θα αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το νομικό πλαίσιο της σύλληψης.

Η παρουσία του Πιτσόνια στη Formula 1

Ο Πιτσόνια έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2003 με την Jaguar Racing, ως teammate του Μαρκ Ουέμπερ. Η παρουσία του στην ομάδα κράτησε λίγο, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Τζάστιν Ουίλσον στους τελευταίους πέντε αγώνες της σεζόν.

Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Formula 1 με τη Williams, καλύπτοντας τη θέση του Μαρκ Ζενέ, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Ραλφ Σουμάχερ χωρίς να πείσει τη βρετανική ομάδα.

Σε τέσσερις συμμετοχές με τη Williams, ο Πιτσόνια κατέγραψε τρεις τερματισμούς στην έβδομη θέση, πριν επιστρέψει εκτός αγωνιστικής δράσης με την αποθεραπεία του Σουμάχερ. Το 2005 δεν εξασφάλισε μόνιμη θέση, ωστόσο κλήθηκε εκ νέου προς το τέλος της χρονιάς λόγω τραυματισμών του Νικ Χάιντφελντ.

