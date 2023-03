To WEC ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη σεζόν στη σύγχρονη εποχή του και μας προετοίμασε με ένα ιδιαίτερο τρέιλερ γεμάτο… hypercar.

Οι αγώνες αντοχής αλλάζουν το 2023 προς το καλύτερο. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπαίνει σε μία νέα εποχή και υποδέχεται νέους κατασκευαστές στην κορυφαία κατηγορία Hypercar που θα εκτοξεύσουν το ενδιαφέρον στα ύψη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αρχή θα γίνει στις 17 Μαρτίου με τα 1000 Μίλια του Σίμπρινγκ. Οι Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Ferrari, Porsche, Cadillac και Vanwall αναμένεται να δώσουν τις πρώτες από τις πολλές μάχες που περιμένουμε στο 2023. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή του, το WEC έχει διψήφιο αριθμό αγωνιστικών στην κορυφαία του κατηγορία, με τον ερχομό των κατασκευαστών να εκτοξεύει το ενδιαφέρον στα ύψη.

It's finally time... IT’S RACE WEEK! The FIA WEC season kicks off this Friday at Sebring 🇺🇸 #WEC #1000MSebring pic.twitter.com/EdD0nZFdUu

Εκτός από την κατηγορία Hypercar, θα δούμε επίσης τις LMP2 και GTE, οι οποίες παραδοσιακά διαθέτουν μάχες που κόβουν την ανάσα μέχρι τον τερματισμό.

Με αφορμή τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν, το WEC δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης ένα βίντεο που σηματοδοτεί την εκκίνηση του 2023.

New season. New intro.



Are you ready to live a new golden age for endurance racing?#WEC #1000MSebring pic.twitter.com/8q5Y73rqwT