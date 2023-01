WEC 2023: H «αυγή» μιας νέας εποχής αγώνων αντοχής

To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής ανακοίνωσε την εντυπωσιακή λίστα συμμετοχών για τις τρεις ανταγωνιστικές κατηγορίες της σεζόν του 2023 στις τρεις κατηγορίες.

Το 2023 οι αγώνες αντοχής αναμένεται να αποκτήσουν νέο ενδιαφέρον, με τους κατασκευαστές να πραγματοποιούν την επέλασή τους στην κατηγορία Hypercar. Το WEC μπαίνει αισίως στην 11η σεζόν του και ετοιμάζεται για μία άκρως συναρπαστική χρονιά, με 38 συμμετοχές. Το 2023 οι κατηγορίες μειώνονται από τέσσερις σε τρεις: Hypercar, LMP2 και GTE-Am.

Τη νέα αγωνιστική σεζόν, η κατηγορία Hypercar κεντρίζει το ενδιαφέρον με τον εντυπωσιακό αριθμό των 13 συμμετοχών. Η πρωταθλήτρια Toyota Gazoo Racing θα έχει δύο αγωνιστικά, όπως άλλωστε και η Peugeot. Η Glickenhaus Racing συνεχίζει για τρίτη διαδοχική χρονιά στο πρωτάθλημα και το 2023 θα συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες με ένα αγωνιστικό.

Από τις ομάδες που εισέρχονται στην κατηγορία, η Ferrari που επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής θα αγωνιστεί με δύο Le Mans Hypercar, ενώ η Porsche με τέσσερα. Η γερμανική φίρμα θα εκπροσωπηθεί με δύο 963 LMDh από την Porsche Penske Motorsport, μία 963 LMDh από την Jota Sport και μία 963 LMDh από την Proton Competition.

Η Cadillac Racing θα αγωνιστεί με ένα LMDh ως εργοστασιακή συμμετοχή, ενώ στο πρωτάθλημα θα αγωνιστεί και η Vanwall Racing και δήλωσε ως οδηγό, τον πρώην πρωταθλητή της Formula 1, Ζακ Βιλνέβ.

Στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος θα δούμε συνολικά 11 συμμετοχές, έναν ιδιαίτερα ικανοποιητικό αριθμό. Όπως συνέβη το 2022, έτσι και το 2023 όλες οι ομάδες επέλεξαν το αγωνιστικό πρωτότυπο της Oreca.



Με δύο αγωνιστικά θα συμμετάσχουν οι United Autosports, Prema Racing, Team WRT και Alpine Elf Team. Με ένα αγωνιστικό θα αγωνιστούν οι Vector Sport, Jota Sport και Inter Europol Competition.

H μοναδική κατηγορία GTE στο WEC αποτελείται από 14 συμμετοχές, ένας ιδιαίτερα υγιής αριθμός για το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής. Συνολικά τέσσερα διαφορετικά αγωνιστικά θα πάρουν μέρος στο θεσμό.

Η Porsche είναι αυτή που έχει τις περισσότερες συμμετοχές, με έξι στο σύνολο. Άξια αναφοράς είναι η ομάδα Iron Dames που διαθέτει αμιγώς γυναικεία οδηγική σύνθεση.

