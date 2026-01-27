H γερμανική μάρκα φαίνεται πως μετάνιωσε ήδη την αποχώρησή της από το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής και θέλει να επιστρέψει, όμως υπό όρους.

Η προοπτική επιστροφής της Porsche Penske Motorsport στην κορυφαία κατηγορία Hypercar του WEC είναι και πάλι στο τραπέζι. Μάλιστα, η υλοποίηση του δεν αποκλείεται να συμβεί νωρίτερα απ’ ότι θα περίμενε κανείς.

Στο περιθώριο των 24 Ωρών Ντεϊτόνα, ο Ρότζερ Πένσκι και ο αντιπρόεδρος της Porsche Motorsport, Τόμας Λάουντενμπαχ, ξεκαθάρισαν ότι η απόφαση αποχώρησης από το WEC στο τέλος του 2025 δεν σηματοδοτεί απομάκρυνση από τους αγώνες αντοχής.

Το Λε Μαν είναι το απόλυτο όνειρο

Ο ιδρυτής της Team Penske, Ρότζερ Πένσκι, επανέλαβε ότι ο στόχος της νίκης στις 24 Ώρες Λε Μαν εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κίνητρο, τονίζοντας ότι η αποχώρηση από το WEC ήταν καθαρά επιχειρηματική απόφαση της Porsche. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία παραμένει ισχυρή, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, και οποιαδήποτε μελλοντική επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία θα γίνει αποκλειστικά με Hypercar της γερμανικής μάρκας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ομάδα έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ερωτώμενος σχετικά με το αν θα μπορούσε να επιστρέψει στο WEC το 2027, ο Πένσκι υπογράμμισε πως θα ήθελε, όμως η τελική απόφαση δεν περνά από τα χέρια του, δείχνοντας με το δάχτυλο την Porsche.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Λάουντενμπαχ, ο οποίος σημείωσε ότι η Porsche δεν «γύρισε την πλάτη» στους αγώνες αντοχής. Όπως τόνισε, η σχέση της Porsche με το Λε Μαν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγωνιστικής της ταυτότητας και ο στόχος είναι η διατήρηση ετοιμότητας για επιστροφή, όταν οι συνθήκες αλλάξουν.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι τόσο η Porsche όσο και η Penske διατηρούν ζωντανή τη φιλοδοξία επιστροφής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και στο Λε Μαν, χωρίς όμως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη συνολική στρατηγική της Porsche, τις οικονομικές συνθήκες και την εξέλιξη του επόμενου σετ κανονισμών, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν έτοιμες να επανενεργοποιηθούν όταν το περιβάλλον το επιτρέψει.

