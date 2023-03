Στο NASCAR o Τζένσον Μπάτον

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 έχει μπροστά του μία συναρπαστική αγωνιστική πρόκληση.

Το 2023 αποδεικνύεται μία χρονιά πλήρους αγωνιστικής ενεργοποίησης για τον Τζένσον Μπάτον! Μετά την είδηση συμμετοχή τους στον θρυλικό 24ωρο αγώνα Λε Μαν με μία ομάδα NASCAR, τη Garage56, ο Βρετανός αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα NASCAR.

Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2009 στη Formula 1, θα τρέξει σε τρεις αγώνες του δημοφιλέστερου θεσμού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μάλιστα στην κορυφαία κατηγορία, το Cup Series.





Συγκεκριμένα, σε τρεις… «κανονικές» πίστες κι όχι οβάλ. Θα κάνει το ντεμπούτο του στις 26 Μαρτίου στον αγώνα του Όστιν, στο Τέξας, που διεξάγεται σε μία πίστα την οποία ξέρει καλά αφού έχει τρέξει πέντε φορές στο Circuit of the Americas ως οδηγός της F1. Έπειτα, στις 2 Ιουλίου θα λάβει μέρος στην παρθενική μάχη του NASCAR στους δρόμους του Σικάγο και τέλος, στις 13 Αυγούστου θα αγωνιστεί στην θρυλική πίστα της Ινδιανάπολης, με τον αγώνα να γίνεται στο Road Course της πίστας.

O 43χρονος θα τρέξει με τη No. 15 Mobil 1 Ford Mustang της Rick Ware Racing (RWR) και στο COTA θα τεθεί αντιμέτωπος με έναν άλλο πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 – τον Κίμι Ράικονεν που θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Trackhouse Racing.





«Προφανώς αυτά τα αυτοκίνητα διαφέρουν πολύ από όσα έχω συνηθίσει. Είναι πολύ πιο βαριά, με πολύ χαμηλότερη ισχύ και το κυριότερο, χωρίς να παράγουν κάθετη δύναμη. Έχουν σειριακό κιβώτιο όπου πρέπει να παίζεις και με τα πεντάλ, άρα υπάρχουν πολλά που πρέπει αν μάθω σε μικρό χρονικό διάστημα. Όμως είναι ενθουσιασμένος με αυτή τη νέα πρόκληση και δεν την προσεγγίζω ως guest εμφανίσεις. Θέλω να είμαι ανταγωνιστικός αν και ξέρω πως αυτό θα απαιτήσει χρόνο», είπε ο Button.

O οδηγός από το Φρομ μετράει 306 εκκινήσεις στη Formula 1, με την τελευταία το 2017 όταν και πήρε τη θέση του Φερνάντο Αλόνσο στο κόκπιτ της McLaren στο Grand Prix του Μονακό. Κέρδισε συνολικά 15 αγώνες.

Μετά την F1 κατέκτησε το 2018 τον τίτλο στο Ιαπωνικό πρωτάθλημα Super GT και την κατηγορία GT500, έτρεξε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής συμπεριλαμβανομένων των 24 ωρών Λε Μαν, ακόμα και σε εκτός δρόμου δοκιμασίες όπως το Mint 400 και το Baja 1000 το 2019.

Φωτογραφίες: The Pegasus Pursuit by Mobil1