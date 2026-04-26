Η Citroën Racing αποκαλύπτει το αυτοκίνητό της GEN4 Formula E σε δοκιμαστική εμφάνιση ενόψει της 13ης σεζόν, καθώς το πρωτάθλημα εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

H Citroen επιβεβαίωσε επίσημα την δέσμευσή της στην εποχή GEN4 της Formula E kai παρουσίασε επίσημα τα χρώματα του αμιγώς ηλεκτρικού της αγωνιστικού μονοθεσίου. Έτσι, έδωσε πρώτη γεύση από το αυτοκίνητο επόμενης γενιάς της ομάδας ενόψει της σεζόν 2026/27 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E.

Μια νέα εποχή ξεκινά

Το μονοθέσιο GEN4 εισάγει αρκετές βασικές καινοτομίες σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά:

Μόνιμη τετρακίνηση: με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς για βελτίωση της πρόσφυσης και της ενεργειακής απόδοσης.

Προηγμένος έλεγχος πρόσφυσης: περιορισμός της ολίσθησης των τροχών και βελτιστοποίηση της πρόσφυσης σε όλες τις φάσεις οδήγησης.

Δύο αεροδυναμικές διαμορφώσεις: με πακέτο υψηλής κάθετης δύναμης για τις κατατακτήριες δοκιμές και ρύθμιση χαμηλής κάθετης δύναμης για συνθήκες αγώνα.

Αυξημένη συνολική απόδοση: προσφέροντας υψηλότερες ταχύτητες και πιο δυναμικούς αγώνες.

Βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας : αναβαθμισμένες δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική κατεύθυνση της Formula E.

Όλα αλλάζουν στη νέα εποχή της Formula E

Η νέα γενιά αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την ισχύ και τις επιδόσεις. Ενώ η πλατφόρμα GEN3 απέδιδε έως και 300 kW στον πίσω άξονα σε τυπικές συνθήκες και έως 350 kW σε τετρακίνηση κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και της λειτουργίας Attack Mode, η GEN4 εισάγει μόνιμη τετρακίνηση με 450 kW σε τυπικές συνθήκες αγώνα και έως 600 kW στις κατατακτήριες δοκιμές και τη λειτουργία Attack . Παράλληλα, η ικανότητα αναγεννητικής πέδησης αυξάνεται από περίπου 600 kW σε 700 kW, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση και την ανάκτηση ενέργειας.

Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη Formula E. Συνδυάζοντας αυξημένη ισχύ, βελτιωμένη πρόσφυση και μεγαλύτερη αεροδυναμική ευελιξία, η GEN4 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πιο ανταγωνιστικούς και στρατηγικά πιο ενδιαφέροντες αγώνες.

Για την Citroën Racing, αυτές οι τεχνικές εξελίξεις αντιπροσωπεύουν μια βασική ευκαιρία να εξελιχθεί περεταίρω στον χώρο βασιζόμενη στα θεμέλια που τέθηκαν σε αυτή την πρώτη σεζόν της στην Formula E.