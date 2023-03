Ο Κίμι Ράικονεν επιστρέφει στους αγώνες

Ο Φινλανδός πρωταθλητής της F1 το 2007, θα κάνει την επιστροφή του στο πρωτάθλημα NASCAR για μία και μοναδική εμφάνιση στην πίστα του Τέξας.

Όπως έκανε το 2022, έτσι και το 2023 ο Κίμι Ράικονεν θα αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα stock αγωνιστικών του κόσμου. Ο Φινλανδός, πρώην πρωταθλητής της Formula 1, θα αγωνιστεί με την Trackhouse Racing στον αγώνα του NASCAR στο Τέξας την Κυριακή 26 Μαρτίου.

Ο 43χρονος θα οδηγήσει το #91 Chevrolet Camaro στους 68 γύρους του Circuit of the Americas, μια πίστα που έχει προσφέρει άκρως συναρπαστικούς αγώνες στο NASCAR τα τελευταία χρόνια. Αυτή θα είναι η δεύτερη εμφάνισή του με την αμερικανική ομάδα στο θεσμό.

«Πέρασα φανταστικά πέρυσι στο NASCAR. Έπρεπε να μάθω πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά θα αγωνιστώ σε μια πίστα που γνωρίζω, οπότε δεν έχω πολλά να μάθω. Θέλω να διασκεδάσω και να τα πάω όσο καλύτερα γίνεται», ανέφερε ο Ράικονεν.

NEWS: @TeamTrackhouse announces Kimi Räikkönen to drive the No. 91 at @NASCARatCOTA. pic.twitter.com/uYru92XTiF