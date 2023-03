Η προετοιμασία της νέας ταινίας του Χόλυγουντ με θέμα την F1 έχει ξεκινήσει και ο Λιούις μοιράστηκε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή.

Πριν από μερικούς μήνες, η είδηση πως ο Μπραντ Πιτ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα ταινία με θέμα την κορωνίδα τη Formula 1, προκάλεσε ενθουσιασμό. Βλέπετε μετά το περίφημο «Rush» του 2013 που είπε την ιστορία της κόντρας των Νίκι Λάουντα και Τζέιμς Χαντ, με άκρως ρεαλιστικό τρόπο και δίχως υπερβολές, ο πήχης έχει ανέβει ψηλά.

Και μετά τις πρώτες λεπτομέρειες για τους εμπλεκόμενους στο project, γεννήθηκαν προσδοκίες. Πρόκειται ταινία των Apple Studios με μία τριάδα-κλειδί που όλοι τους είχαν ενεργό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία «Top Gun: Maverick».





Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Τζόζεφ Κοσίντσκι (Tron: Legacy & Oblivion), το σενάριο ο Έρεν Κρούγκερ (Transformers: Revenge of the Fallen/Dark of the Moon/Age of Extinction) και την παραγωγή ο κορυφαίος του χώρου, Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Armageddon, Con Air, Top Gun, Gone in 60 Seconds, Black Hawk Down, Pirates of the Caribbean).

Όμως αυτά είναι ήδη γνωστά. Πάμε σε αυτά που μοιράστηκε ο Λιούις Χάμιλτον που συμμετέχει στην ομάδα παραγωγής με τη δική του εταιρεία, Dawn Apollo Films. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε πρόσφατα στο racingnews365.com για όσα έκανε πριν… «πιάσει δουλειά» στο Μπαχρέιν.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία επιλογής του χαρακτήρα που θα βρίσκεται δίπλα στον Μπραντ, μία συναρπαστική διαδικασία. Βλέπουμε τις οντισιόν, σκηνές που έχουμε βιντεοσκοπήσει. Κάτσαμε στο γραφείο με τον Τζέρι, τον Τζο και τον Μπραντ, βλέπαμε όλες τις οντισιόν και μοιραζόμασταν τις απόψεις μας. Έχουμε στα χέρια μας το σενάριο και έχουμε κάνει αρκετές παραλλαγές σε αυτό. Περιμένουμε την τελευταία εκδοχή του κι αυτή είναι μία μακρά διαδικασία. Με αυτό ασχολήθηκα την περίοδο των Χριστουγέννων. Είναι συναρπαστικό όλο αυτό. Ανυπομονώ να δω την επόμενη εκδοχή του σεναρίου και μιλάω με τον Μπραντ για τους χαρακτήρες σε αυτό», είπε ο 38χρονος.





Παράλληλα, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αναφέρθηκε και στην πρόθεσή του να περάσει μηνύματα μέσω της ταινίας αυτής: «Θέλω να κάνω αυτή την ταινία και να περνάει μηνύματα σχετικά με τη διαφορετικότητα, θέλω να είναι όπως θα έπρεπε να είναι η Formula 1 στο μέλλον ή καλύτερα, όπως θα έπρεπε να είναι τώρα αλλά θα είναι στο μέλλον. Θέλω να δω γυναίκες μηχανικούς. Θα ήθελα πολύ να δω γυναίκα οδηγό».

Όσο για το σενάριο της ταινίας, ο Μπραντ Πιτ θα υποδυθεί βετεράνο οδηγό της Formula 1 που επιστρέφει στην ενεργό δράση, για να αποτελέσει μέντορα σε νεαρό, ανερχόμενο πιλότο! Μία ιστορία που θυμίζει έντονα το «Driven». Την ταινία του 2001 με πρωταγωνιστή τότε τον Σιλβέστερ Σταλόνε, με μοναδική διαφορά πως αφορούσε το τότε δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρωτάθλημα CART.

Ο Χάμιλτον έχει κάνει guest εμφανίσεις στις ταινίες κινουμένων σχεδίων Cars 2 και Cars 3, δανείζοντας τη φωνή του.