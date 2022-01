Ο Μπραντ Πιτ σε ρόλο οδηγού της Formula 1 (vid)

O διάσημος ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε νέα ταινία με θέμα την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού – φημολογία για συμμετοχή του Λούις Χάμιλτον!

Μπορεί στη σύγχρονη εποχή της Formula 1 οι οδηγοί να έχουν εξελιχθεί σε υπέρ-αθλητές που μπορούν να οδηγούν στο όριο έχοντας πατήσει τα 40 (βλέπε Κίμι Ράικονεν, Φερνάντο Αλόνσο), ωστόσο ένας 58χρονος αναμένεται σύντομα να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα φορώντας την αγωνιστική του στολή.

O λόγος για τον Μπραντ Πιτ που στη νέα του ταινία θα υποδυθεί βετεράνο οδηγό της Formula 1 που επιστρέφει στην ενεργό δράση, για να αποτελέσει μέντορα σε νεαρό, ανερχόμενο πιλότο! Σύμφωνοι, δεν είναι και η πιο πρωτότυπη ιστορία – στην πραγματικότητα είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με το «Driven». Την ταινία του 2001 με πρωταγωνιστή τότε τον Σιλβέστερ Σταλόνε, με μοναδική διαφορά πως αφορούσε το τότε δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρωτάθλημα CART.

Αν και το αρχικό πλάνο ήταν να αφορά στη Formula 1 – μάλιστα ο Σταλόνε είχε δώσει το «παρών» στο Grand Prix της Μόντσα το 1997 και είχε δώσει και συνέντευξή Τύπου σχετικά με το πλάνο του, που όμως στην πορεία παρέκκλινε. Και καλύτερα, μιας και εκείνη η ταινία ήταν κάθε άλλο παρά ρεαλιστική.

Σε πλήρη αντίθεση με το «Rush» του 2013, που κέρδισε τόσο το κινηματογραφικό κοινό, όσο και αυτό της Formula 1. Διότι με άκρως ρεαλιστικό τρόπο και δίχως υπερβολές, ο Ρον Χάουαρντ είπε την ιστορία της κόντρας των Νίκι Λάουντα και Τζέιμς Χαντ, με κορύφωση τη σεζόν του 1976. Εκεί, ο πήχης ανέβηκε ψηλά.

Η συγκεκριμένη ταινία, με πρωταγωνιστές τους Κρις Χέμσγουορθ και Ντάνιελ Μπρουλ, είχε προϋπολογισμό 38 εκατομμύρια δολάρια. Τι να περιμένουμε λοιπόν από το project που μόλις ανακοινώθηκε, από τη στιγμή που έχει προϋπολογισμό στα 130-140 εκατομμύρια; Η απάντηση είναι πολλά, παρά το κοινότυπο story.

Όμως δεν είναι μόνο ο Μπραντ Πιτ. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ακριβή μορφή της εμπλοκής του Λούις Χάμιλτον στην ταινία. Ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν θα βρεθεί μπροστά από τις κάμερες έχοντας κάποιο ρόλο στην ταινία ή αν ο «ρόλος» του θα περιοριστεί σε συμβουλευτικός.







Ο 37χρονος Βρετανός έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να μπει στη συγκεκριμένη βιομηχανία και η αλήθεια είναι πως αυτή θα ήταν μία βολική αρχή. Μέσω μίας ταινίας για το σπορ που τον ανέδειξε.



Έως τώρα, έχει κάνει guest εμφανίσεις στις ταινίες κινουμένων σχεδίων Cars 2 και Cars 3, δανείζοντας τη φωνή του. Μέχρι την ώρα που γράφονται τούτα τα λόγια, η εμπλοκή του δεν έχει επισημοποιηθεί. Ούτε υπάρχει κάποια τοποθέτηση από τη Liberty Media και την F1 για επίσημη συνεργασία με τους δημιουργούς του φιλμ.

Ας αφήσουμε στην άκρη τα πιθανά και να περάσουμε στα δεδομένα. Ο Πιτ θα είναι στο ρόλο του βετεράνου οδηγού και θα κάνει μετά από καιρό πραγματικότητα την επιθυμία του να πρωταγωνιστήσει σε ένα φιλμ γεμάτο αγωνιστική δράση. Ίσως να μη το γνωρίζετε, όμως το 2013 είχε ενώσει τις δυνάμεις του με τον σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοσίντσκι, θέλοντας να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο «Go Like Hell» που αφορούσε την ιστορία των Κάρολ Σέλμπι και Κεν Μάιλς. Συμπρωταγωνιστής του θα ήταν ο Τομ Κρουζ, ωστόσο το πλάνο ναυάγησε. Τελικά υπήρξε ταινία σχετικά, ο τίτλος της ήταν «Ford v Ferrari», βγήκε στις αίθουσες το 2019 με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ και αποδείχθηκε μεγάλη επιτυχία.

Πιτ και Κοσίντσκι θα προσπαθήσουν ξανά κι αυτή τη φορά, το πλάνο τους δεν πρόκειται να μπει στα pits αφού το ανέλαβαν τα Apple Studios. Και ήδη έχει μαζευτεί «Dream Team» για να το κάνει πραγματικότητα. Μία τριάδα-κλειδί που όλοι τους είχαν ενεργό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία «Top Gun: Maverick».

Ο Κοσίντσκι που την είχε σκηνοθετήσει (όπως άλλωστε και τα Tron: Legacy & Oblivion) και μαζί του σύμφωνα με το Deadline, ο Έρεν Κρούγκερ που είχε γράψει το σενάριο (όπως και στα Transformers: Revenge of the Fallen/Dark of the Moon/Age of Extinction) και ο κορυφαίος παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ. Ο 78χρονος έχει στο ενεργητικό του πλειάδα από Blockbusters (Armageddon, Con Air, Top Gun, Gone in 60 Seconds, Black Hawk Down, Pirates of the Caribbean κ.α.) αλλά έχει δουλέψει και πάνω σε μία θρυλική ταινία για αγώνες: το «Days Of Thunder» του 1990, στο οποίο ο Τομ Κρούζ υποδυόταν έναν ταλαντούχο οδηγό NASCAR!

Όλα αυτά, μας άνοιξαν για τα καλά την όρεξη. Όσο για την όρεξη του Μπραντ Πιτ, μάλλον άνοιξε όταν το 2016 είχε την τιμή να δώσει την εκκίνηση στον θρυλικό 24ωρο αγώνα Λε Μαν - μάλιστα έκανε μία βόλτα υψηλών ταχυτήτων με τον πρώην οδηγό της F1, Άλεξ Βουρτς, στο τιμόνι.



Όπως και να έχει, περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το project!

Φωτογραφίες: WEC, Mercedes-AMG Petronas