H αυστριακή ομάδα παρά την κυριαρχία της στο Μπαχρέιν αναμένει σύντομα οι αντίπαλοί της να περάσουν στην αντεπίθεση.

Με την εμφάνισή της στο Grand Prix Μπαχρέιν, η Red Bull Racing τρόμαξε τον ανταγωνισμό. Μπορεί ο θρίαμβος του Μαξ Φερστάπεν να επισκιάστηκε από το βάθρο του Φερνάντο Αλόνσο, όμως η απόδοση της RB19 δεν πέρασε απαρατήρητη.

Μάλιστα, ο οδηγός της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ, δεν δίστασε να πει πως η αυστριακή ομάδα θα κερδίσει όλους τους αγώνες εφέτος. Η διαφορά στα τελικά αποτελέσματα λέει πολλά, με τον Αλόνσο να είναι 38 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, τον Κάρλος Σάινθ 48 δευτερόλεπτα μακριά από τον Ολλανδό, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 51 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Παρά την κυριαρχία της στο Μπαχρέιν, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, πιστεύει πως οι αντίπαλοί της δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια: «Οι 23 αγώνες που έχουμε είναι ένας μαραθώνιος και πρέπει μέσα σε μία χρονιά να είμαστε σταθεροί στην απόδοσή μας. Στο Μπαχρέιν είδαμε μια εντυπωσιακή εμφάνιση από τους οδηγούς μας. Ο Τσέκο μόνο έχασε στην εκκίνηση μια θέση λόγω του φρέσκου σετ ελαστικών του Σαρλ Λεκλέρ. Όμως η στρατηγική και ο ρυθμός που είχαμε, του επέτρεψαν να περάσει και από ένα σημείο κι έπειτα κάναμε διαχείριση. Όμως περιμένουμε ξεκάθαρα τους αντιπάλους μας να περάσουν στην αντεπίθεση στους επόμενους αγώνες. Είμαι αρκετό καιρό στο σπορ και έχω δει καταστάσεις να αλλάζουν ταχύτατα και ακόμη πιστεύω πως τα μονοθέσια είναι στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους. Όσο οι ομάδες θα φέρνουν αναβαθμίσεις, τόσο τα πράγματα θα αλλάζουν».

Επιπλέον ο Βρετανός αναφέρθηκε και στον ανταγωνισμό της Red Bull Racing. Συγκεκριμένα τόνισε πως πιστεύει ότι η Aston Martin είναι ο βασικός ανταγωνιστής της: «H Aston Martin ήταν πολύ γρήγορη σε ρυθμό αγώνα. Ήταν απολαυστικό να βλέπεις τον Φερνάντο στις θέσεις αυτές. Είναι ακόμη πολύ ανταγωνιστικός και το μονοθέσιό του πολύ καλό. Με βάση το αποτέλεσμα, έχει το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας στις 17-19 Μαρτίου.

