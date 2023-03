Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG έκανε μια δυσοίωνη πρόβλεψη για τη φετινή σεζόν της F1.

Το Grand Prix Μπαχρέιν, ο πρώτος αγώνας της φετινής σεζόν, εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο καθώς η Red Bull Racing κυριάρχησε απόλυτα στο Σακχίρ. Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση τον αγώνα ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ, παρότι στην εκκίνηση έπεσε 3ος, δεν είχε πρόβλημα να τερματίσει στη 2η θέση.

Ήταν τόσο μεγάλη διαφορά της Red Bull από τους υπόλοιπους, που ο Φερνάντο Αλόνσο στην 3η θέση τερμάτισε 35 ολόκληρα δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

