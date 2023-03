Με πολλά ερωτηματικά αποχώρησε η Scuderia Ferrari από το Μπαχρέιν, καθώς έχασε ένα σίγουρο βάθρο με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο εναρκτήριος αγώνας της Formula 1 για το 2023 μας προσέφερε άπλετη δράση και θέαμα, όπως επίσης και ανατροπές. Αυτό που δεν άλλαξε σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά είναι η αναξιοπιστία της Scuderia Ferrari.

O Σαρλ Λεκλέρ ενώ είχε σίγουρη θέση στο βάθρο, αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του στον 41ο από τους 57 γύρους στο Grand Prix Μπαχρέιν και έμεινε εκτός μάχης. Πριν από την εκκίνηση, οι μηχανικοί της Scuderia είχαν προβεί σε αλλαγή του Energy Store και των Control Electronics στη μονάδα ισχύος του.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα: «Ποτέ δεν είναι καλό να ξεκινάς με εγκατάλειψη τη χρονιά. Θα προτιμούσα να είχαμε τερματίσει τον αγώνα. Όμως θα μείνω σταθερός στη στάση μου. Είχα πει στην ομάδα πριν από δύο εβδομάδες πως το πρωτάθλημα δεν πρόκειται να τελειώσει στο Μπαχρέιν λόγω του αποτελέσματος. Η ομάδα έζησε μία παράξενη ημέρα. Το πιο σημαντικό είναι να σχηματίσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πού έχουμε αποτύχει».

Look away now Leclerc fans 😩 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/SrzRdH4E4Q

Ο προβληματισμός στις δηλώσεις του Βασέρ είναι εμφανής, καθώς η SF-23 δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη Red Bull RB19: «Δεν περιμέναμε να έχουμε την εικόνα αυτή πριν από τον αγώνα. Στις κατατακτήριες μπορούμε να πλησιάσουμε το ρυθμό της Red Bull. Είναι κάτι το θετικό. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να βελτιωθούμε και αν θέλουμε να το κάνουμε, πρέπει να κερδίσουμε αγώνες».

Ο Κάρλος Σάινθ με το δεύτερο μονοθέσιο της Ferrari τερμάτισε στην 4η θέση στα τελικά αποτελέσματα του Μπαχρέιν, 48 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν.

There’s work to do and we’re doing it together 👊#BahrainGP pic.twitter.com/ldLX00GftB