Άγνωστος δράστης βεβήλωσε τον τάφο του ιδρυτή της βρετανικής ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 το 2024 και το 2025.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βανδαλισμού έχει προκαλέσει θλίψη στη McLaren και στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι τάφοι του Μπρους ΜακΛάρεν, της συζύγου του Πατρίτσια και των γονιών του, στο νεκροταφείο Waikumete του Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, βεβηλώθηκαν με χρυσή μπογιά και αντικείμενα κολλημένα πάνω στις επιτύμβιες στήλες.

Ο Μπρους ΜακΛάρεν, ιδρυτής της θρυλικής ομάδας Formula 1, σκοτώθηκε το 1970 σε δοκιμές ενός αυτοκινήτου Can-Am στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τότε, αναπαύεται στη Νέα Ζηλανδία δίπλα στη σύζυγό του Πατρίτσια, που πέθανε το 2016.

❌ Han vandalizado la tumba de Bruce McLaren, fundador del equipo McLaren



📰 Stuff pic.twitter.com/vUDjw3SRBp — Nachez (@Nachez98) November 5, 2025

Η ανακοίνωση του Bruce McLaren Trust

Η είδηση του βανδαλισμού έγινε γνωστή στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο Τζορτζ Στιούαρτ-Ντάλζελ George Stewart-Dalzell από την εθελοντική ομάδα Grave Guardians, που φροντίζει ταφικά μνημεία, εντόπισε τη ζημιά.

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο Stuff, οι επιτύμβιες στήλες είχαν βαφτεί με χρυσή μπογιά, ενώ παιχνιδάκια-αυτοκίνητα είχαν κολληθεί πάνω στους τάφους του Μπρους και της Πατρίτσια.

Επιπλέον, η φράση «Until we meet again, Darling», που είχε σβηστεί μετά τον θάνατο της Πατρίτσια, ξαναγράφηκε με χρυσό χρώμα από τον άγνωστο δράστη. Ακόμη και οι τάφοι της αδελφής και του γαμπρού του McLaren είχαν υποστεί ζημιές από χλωρίνη.

«Με βαθιά απογοήτευση ενημερώνουμε τους φίλους μας ότι οι τάφοι του Μπρους, της Πάτι, της Ρουθ και του Ποπ στο Waikumete έχουν πρόσφατα βανδαλιστεί. Έχουν ψεκαστεί με χρυσή μπογιά και έχουν τοποθετηθεί πάνω τους μικρά αυτοκίνητα. Είμαστε πραγματικά άφωνοι για το πώς κάποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Bruce McLaren Trust.

54 years since Bruce McLaren passed, and still the inspiration behind every decision we make.#BruceMcLaren #McLaren #McLarenAuto pic.twitter.com/Lltvo4jhDA — McLaren Automotive (@McLarenAuto) June 2, 2024

Συνεχής προσπάθεια αποκατάστασης

Παρά την άμεση κινητοποίηση για αποκατάσταση, ο δράστης φαίνεται να επέστρεψε πολλές φορές, αφαιρώντας μάλιστα το προστατευτικό κάλυμμα που είχε τοποθετηθεί πάνω στους τάφους.

Άλλοι τάφοι στην περιοχή είχαν επίσης υποστεί επεμβάσεις, με ορισμένους να πιστεύουν πως οι υπεύθυνοι ίσως προσπαθούσαν να “διορθώσουν” τα μνημεία χωρίς επίσημη άδεια.

Το Bruce McLaren Trust εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους Grave Guardians, οι οποίοι έχουν αναλάβει εθελοντικά την αποκατάσταση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.