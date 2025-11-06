Η βρετανική ομάδα της Formula 1 επέλεξε έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό για το μονοθέσιό της στον αγώνα του Ιντερλάγκος.

Η Williams Racing αποκάλυψε ένα μοναδικό επετειακό livery για το Grand Prix Βραζιλίας (7-9 Νοεμβρίου), σχεδιασμένο σε συνεργασία με τη Gulf Oil International. Πρόκειται για ένα project που, όπως τονίζει η ομάδα, αποτελεί φόρο τιμής στους οπαδούς της σε όλο τον κόσμο.

Η ιδέα ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν η ομάδα του Γκρόουβ κάλεσε τους φίλους της να υποβάλουν λέξεις που συνδέουν με τη Williams και τη Gulf. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία: πάνω από 140.000 ψήφοι συγκεντρώθηκαν, με 493 διαφορετικές λέξεις να αποτυπώνονται τελικά πάνω στο μονοθέσιο.

Η ειδική βαφή ονομάστηκε “Driven by Words” και είναι εμπνευσμένη από την ενέργεια, το πάθος και την ενότητα που χαρακτηρίζουν τη βάση των οπαδών της Williams. Οι λέξεις «Legacy», (κληρονομιά), «Passion» (πάθος) και «Teamwork» (ομαδικότητα) ήταν οι πιο συχνές και ενσωματώνονται οπτικά μέσα στο χαρακτηριστικό γαλάζιο και πορτοκαλί μοτίβο της Gulf.

Driven by words and a tribute to the heartbeat of racing, the fans 💙🧡



Introducing our livery for the 2025 São Paulo Grand Prix. Incorporating 493 words in 12 different languages.#MyGulfWord @GulfOilIntl pic.twitter.com/v8fUgqEARc November 5, 2025

Το πάθος των φίλων της Williams ως επιπλέον ισχύ

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, τόνισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας:

«Ως μια εμβληματική ομάδα με πρωταθληματική κληρονομιά και σχέδιο να επιστρέψουμε στις νίκες, γνωρίζουμε πόσο σημαίνει η Williams για τους εκατομμύρια φιλάθλους μας σε όλο τον κόσμο. Αυτή η καταπληκτική καμπάνια με τη Gulf έδωσε μορφή σε αυτό το συναίσθημα. Είναι τιμή μας να αγωνιστούμε στη Βραζιλία έχοντας το πάθος και την αγάπη των φιλάθλων μας κυριολεκτικά υφασμένα πάνω στο μονοθέσιο».

Interlagos awaits 👀🇧🇷



Let the drama unfold 👊 pic.twitter.com/TVBqhV8xNi — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 6, 2025

Μια εβδομάδα γεμάτη εξελίξεις για τη Williams

Το νέο σχέδιο στο μονοθέσιο έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη σημαντική ανακοίνωση της ομάδας για το rebranding του 2026. Μαζί με το νέο όνομα, θα λανσάρει νέο λογότυπο εμπνευσμένο από το ιστορικό της σήμα των δεκαετιών του ’80 και ’90.

Η Williams, που φέτος δείχνει σημάδια αναγέννησης με τους Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ, φαίνεται να επενδύει ταυτόχρονα στην αγωνιστική της πορεία και στη βαθύτερη σύνδεσή της με το κοινό της τιμώντας τη μεγάλη ιστορία της, αλλά με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.