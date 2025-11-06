Σαν Σήμερα: Η επική μάχη των Χιλ και Σουμάχερ στη Σουζούκα (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 του 1994 κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα εκείνης της σεζόν. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε ένας οδηγός να πραγματοποιήσει μια υπερπροσπάθεια για την οποία θα μάθουμε περισσότερα παρακάτω. Στο MotoGP, θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες στην πίστα της Βαλένθια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1994, ο Ντέιμον Χιλ πήρε μια καταπληκτική νίκη στη Σουζούκα υπό καταρακτώδη βροχή έναντι του Μίκαελ Σουμάχερ, για το Ιαπωνικό Grand Prix. Με τη νίκη αυτή διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο στην F1, στέλνοντας την τελική έκβαση της μάχη του με τον Σούμι στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, στην Αυστραλία. Ο Χιλ επικράτησε του Schumacher για 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ζαν Αλεζί με τη Ferrari.

Σαν σήμερα το 2005, ο Μάρκο Μελάντρι κέρδισε στο photo-finish τον Νίκι Χέιντεν και πήρε μια εντυπωσιακή νίκη στο Grand Prix της Βαλένθια για το MotoGP, στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Η διαφορά των δύο Honda ήταν μόλις 97 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτος τερμάτισε ο πρωταθλητής Βαλεντίνο Ρόσι, σε μια ανάκαμψη μετά τις κακές κατατακτήριες δοκιμές του.

Σαν σήμερα το 2011, η πίστα Ρικάρντο Τόρμο στη Βαλένθια φιλοξένησε άλλο ένα Grand Prix του MotoGP, το οποίο κέρδισε ο Κέισι Στόνερ της Honda. Ο Αυστραλός έδωσε μια συγκλονιστική μονομαχία με τη Yamaha του Μπεν Σπιζ και τελικά επικράτησε στο photo-finish για μόλις 0,015 δευτερόλεπτα. Ένας από τους πιο κοντινούς σε απόστασ τερματισμούς στην ιστορία του MotoGP. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Φωτογραφίες: ashwoody90/X