Opel Mokka GSE: Η πιο ισχυρή έκδοση του compact SUV

Το Mokka GSE είναι το πιο γρήγορο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Opel.

H Opel ολοκληρώνει τη γκάμα του Mokka - στην πολύ δημοφιλή κατηγορία των B-SUV - με το Mokka GSE. Το σπορ μοντέλο έχει ισχύ 280 ίππων και ροπή 345 Nm, ενώ οι επιδόσεις του το καθιστούν το πιο γρήγορο ηλεκτρικό Opel: 0-100 χλμ/ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 200 χλμ/ώρα.

Η τεχνολογία του, εμπνευσμένη από το Mokka GSE Rally, περιλαμβάνει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen πολλαπλών δίσκων, ειδικά σχεδιασμένους άξονες και νέα υδραυλικά αμορτισέρ. Όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης προέρχονται επίσης από το Mokka GSE Rally.

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως διακοσμητικά ένθετα και έμβλημα GSE, κίτρινες δαγκάνες φρένων τεσσάρων εμβόλων, καθώς και ζάντες και ελαστικά που διατίθενται αποκλειστικά για το GSE, υπογραμμίζουν την sport ταυτότητα του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα GSE Performance με επένδυση Alcantara και ενσωματωμένα προσκέφαλα, το νέο σύστημα διεύθυνσης και το τιμόνι με επίπεδο πάνω και κάτω τμήμα υπόσχονται μια απολαυστική οδηγική εμπειρία, ενώ τα αλουμινένια πεντάλ ενισχύουν τον sport χαρακτήρα.

Ολοκληρωμένη γκάμα: ηλεκτρικό, υβριδικό ή με κινητήρα βενζίνης

Όσοι αναζητούν μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία, χωρίς εκπομπές ρύπων, θα εκτιμήσουν το Mokka Electric των 156 ίππων. Με μπαταρία 54 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 403 χλμ. (WLTP). Η τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και σταθερότητα στον δρόμο, ενώ η ροπή 260 Nm εξασφαλίζει άμεση επιτάχυνση.

Εναλλακτικά, είναι διαθέσιμο το Mokka Hybrid με τεχνολογία 48V και ισχύ 145 ίππων. Συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1.2 turbo (136 PS) με ηλεκτροκινητήρα (21 PS) και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Το υβριδικό κινητήριο σύνολο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂, ενώ επιτρέπει πλήρως ηλεκτρική κίνηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων στις χαμηλές ταχύτητες.

Τέλος, το Mokka διατίθεται και με παραδοσιακό κινητήρα βενζίνης 136 ίππων και μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία επιλογής στον υποψήφιο πελάτη.