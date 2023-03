Η Red Bull Racing κυριάρχησε απόλυτα στον πρώτο αγώνα της χρονιάς κάνοντας εύκολα το 1-2 στο Σακχίρ.

Το Grand Prix Μπαχρέιν ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν του 2023 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και όσον αφορά τον νικητή ήταν απλώς σαν να συνεχίσαμε από εκεί που σταματήσαμε πέρυσι. Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing κυριάρχησαν απόλυτα στην πρεμιέρα και ο Ολλανδός πήρε μια άνετη νίκη, με το Σέρχιο Πέρεζ να τερματίζει στη 2η θέση και τους «ταύρους» να πανηγυρίζουν άλλο ένα 1-2.

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! 🙌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6 — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Ό εκπληκτικός Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin τερμάτισε στην 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο, αφού πρώτα πέρασε στα ίσια μέσα στην πίστα μία Ferrari και δύο Mercedes. Εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα ο Σαρλ Λεκλέρ, 4ος τερμάτισε ο Κάρλος Σάινθ για τη Scuderia Ferrari.

Εκκίνηση

Η στιγμή που οι φίλοι της Formula 1 περιμένουν με τη μεγαλύτερη ανυπομονησία έφτασε. Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στη σχάρα εκκίνησης του πρώτου αγώνα της χρονιάς και όταν άναψαν τα κόκκινα φώτα όλοι κράτησαν την ανάσα τους μέχρι να σβήσουν και οι οδηγοί να ξεχυθούν προς την πρώτη στροφή της πίστας του Σακχίρ.

Η εκκίνηση δόθηκε υπό το φως των προβολέων και ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε καλά, όχι όμως τόσο καλά όσο ο Σαρλ Λεκλέρ, που βρέθηκε δίπλα του στην πρώτη στροφή. Ο Ολλανδός της Red Bull όμως είχε την εσωτερική γραμμή και κράτησε την πρωτοπορία. Καλή εκκίνηση έκανε και ο Κάρλος Σάινθ από την 4η θέση αλλά ο Σέρχιο Πέρεζ κρατήθηκε μπροστά του και έμεινε 3ος.

LAP 26/57



Perez sweeps past Leclerc at Turn 1



Red Bull are 1-2 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/WoW6BDrUiu — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Πιο πίσω ο Φερνάντο Αλόνσο δεν έκανε την εκκίνηση που ήθελε ο ίδιος και η ομάδα του. Ο Ισπανός πρώτα είδε τον Λούις Χάμιλτον να τον προσπερνάει και να του παίρνει την 5η θέση ενώ αμέσως μετά είχε επαφή με τον Λανς Στρολ, που δεν υπολόγισε καλά το φρενάρισμα και τον χτύπησε από πίσω. Έτσι, ο Ισπανός της Aston Martin έχασε άλλη μία θέση από τον Τζορτζ Ράσελ και έπεσε στην 7η, μπροστά από τους Μπότας, Στρολ και Οκόν. Κακή εκκίνηση από τον Χούλκενμπεργκ, που έπεσε στη 15η θέση.

Επίδειξη δύναμης

Με το που βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα, ο Φερστάπεν έδωσε αμέσως δείγματα του ανώτερου ρυθμού αγώνα της Red Bull και άρχισε γρήγορα να απομακρύνεται από τον Λεκλέρ. Μέσα στους πρώτους 5 γύρους όχι απλώς δεν ένιωθε απειλή, αλλά είχε φτιάξει μια διαφορά σχεδόν 5 δευτερολέπτων από τη Ferrari.

Ο Λεκλέρ γρήγορα κατάλαβε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κυνηγήσει τον Φερστάπεν και έστρεψε το ενδιαφέρον του στον Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος είχε κολλήσει πίσω του, βρισκόταν διαρκώς μέσα στη ζώνη του DRS και έψαχνε για ευκαιρία να προσπεράσει.

Πιο πίσω ο Σάινθ ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτόν το ρυθμό και έκανε από το ξεκίνημα ένα σχετικά μοναχικό αγώνα, αφού ούτε ο Χάμιλτον που βρισκόταν πίσω του έδειχνε να μπορεί να τον απειλήσει. Ο Ράσελ αντίθετα ακολουθούσε τον teammate του από κοντά και έπρεπε ταυτόχρονα να κοιτάζει τους καθρέπτες του για τον Αλόνσο, που ολοένα τον πλησίαζε. Ο Στρολ είχε περάσει γρήγορα τον Μπότας, ο οποίος επίσης ούτε απειλούταν ούτε απειλούσε.

Pit stop No 1

Γύρω στο 12ο γύρο του αγώνα άνοιξε το «παράθυρο» για το πρώτο pit stop και κάποιοι οδηγοί μπήκαν για αλλαγή ελαστικών. Στο μεταξύ ο Αλόνσο ήταν σαφέστατα ταχύτερος από τον Ράσελ και τον πίεζε ασφυκτικά για να περάσεις. Ύστερα από 2-3 γύρους που πέρασε σχεδόν κολλημένος στην πίσω πτέρυγα της Mercedes, ο Ισπανός κατάφερε τελικά να περάσει και να να βρεθεί στην 5η θέση, αφού ο Χάμιλτον είχε ήδη μπει για αλλαγή ελαστικών.

Μέσα στους επόμενους γύρους το pit lane ήταν το πιο πολυάσχολο σημείο της πίστας, αφού τα μονοθέσια έμπαιναν για τις αλλαγές ελαστικών. Εντύπωση έκανε η απόφαση της Ferrari να φέρει και τους δύο οδηγούς της στον ίδιο γύρο, ωστόσο όλα έγιναν σωστά και δεν χάθηκε χρόνος στα pit stop.

Το ντεμπούτο του Οσκαρ Πιάστρι στη Formula 1 κράτησε μόνο 16 γύρους, καθώς ο νεαρός Αυστραλός μπήκε στα pit αλλά δεν ξαναβγήκε στην πίστα. Ένα πρόβλημα στο μονοθέσιο της McLaren ανάγκασε τον νεαρό Αυστραλό να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο κερδισμένος των pit stop ήταν ο Βάλτερι Μπότας, που βρέθηκε μετά τις αλλαγές ελαστικών στην 6η θέση, την οποία όμως έχασε λίγο αργότερα από τον ταχύτατο Αλόνσο.

LAP 15/57



Oscar Piastri's first F1 race is over 😖



Looks like an electrical issue has ended his night#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5xJ2wrCI27 March 5, 2023

Ο τελευταίος που έκανε αλλαγή ελαστικών ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ. Η Red Bull ακολουθούσε διαφορετική στρατηγική από τους υπόλοιπους, που άλλαξαν τα μαλακά ελαστικά με σκληρά, και έβαλε στον Φερστάπεν και στον Πέρεζ άλλο ένα σετ μαλακών Pirelli. Ο Μεξικανός επέστρεψε στην πίστα στην 3η θέση, πίσω από τον Λεκλέρ.

Η επίθεση των Λατίνων

Ο Μαξ Φερστάπεν είχε πλέον ξεφύγει πάνω από 10 δευτερόλεπτα από τον Λεκλέρ και δεν υπήρχε αμφισβήτηση για το ποιος ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη. Πιο πίσω όμως τα βλέμματα για μία ακόμα φορά αυτό το 3ήμερο στράφηκαν στον Φερνάντο Αλόνσο. Η στρατηγική της Aston Martin δεν τον βοήθησε και μετά το pit stop βρέθηκε στην 7η θέση, την οποία έκανε γρήγορα 6η προσπερνώντας τον Μπότας, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να πλησιάσει τον Χάμιλτον.

Λίγο πιο μπροστά, ο Σέρχιο Πέρεζ εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι είχε πιο μαλακή γόμα από τον Λεκλέρ και εξαπέλυσε την επίθεσή του. Γύρο με το γύρο πλησίαζε τον οδηγό της Ferrari, ο οποίος έβλεπε ότι θα έπρεπε να δώσει μεγάλη μάχη για να κρατήσει τη 2η θέση.

LAP 26/57



Perez sweeps past Leclerc at Turn 1



Red Bull are 1-2 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/WoW6BDrUiu March 5, 2023

Πολύ πιο πίσω, στις δύο τελευταίες θέσεις του αγώνα βρίσκονταν οι Λάντο Νόρις και Εστεμπάν Οκόν. Ο αγώνας εξελισσόταν καταστροφικά για τους δύο νεαρούς, με τον Νόρις να χάνει πάρα πολύ χρόνο στο pit stop της Mclaren και τον Οκόν να λαμβάνει ποινή για ένα λάθος στη θέση του στην εκκίνηση.

Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα για τον Πέρεζ να φτάσει τον Λεκλέρ και το προσπέρασμα αποδείχτηκε σχεδόν διαδικαστικό για τον Μεξικανό, που με μια ωραία κίνηση πήρε την 2η θέση στον αγώνα. Όλα πήγαιναν καλά για τη Red Bull.

Γερμανοβρετανική μάχη

Περνώντας στο δεύτερο μισό του αγώνα, δύο ενδιαφέρουσες μάχες είχαν διαμορφωθεί στην πίστα του Σακχίρ, ανάμεσα στις Mercedes και στις Aston Martin. O Αλόνσο καταδίωκε τον Χάμιλτον για την 5η θέση ενώ αρκετά πιο πίσω από αυτό το ζευγάρι ο Ράσελ είχε αρχίσει να νιώθει την παρουσία του Στρολ. Ο Μπότας διατηρούσε την πολύ καλή 9η θέση ενώ ο Λόγκαν Σάρτζεντ με τη Williams έκανε τη μίνι-έκπληξη και είχε ανέβει στη 10η θέση.

Για να αποφύγουν τον κίνδυνο του undercut, στη Mercedes φώναξαν τον Χάμιλτον για φρέσκα σκληρά ελαστικά λίγο νωρίτερα από ότι σχεδίαζαν. Στον ίδιο γύρο μπήκε και ο Στρολ για λογαριασμό της Aston Martin. Ο Σάινθ επίσης δεν ήταν ασφαλής, καθώς το ζευγάρι των Χάμιλτον Αλόνσο ήταν αρκετά κοντά του, και μπήκε κι αυτός για αλλαγή στον επόμενο γύρο, μαζί με τον Ράσελ.

Η στρατηγική του Στρολ λειτούργησε άψογα και ο Καναδός βρέθηκε στην πίστα ακριβώς πίσω από τον Ράσελ με πιο ζεστά ελαστικά, κάτι που του έδωσε την ευκαιρία να επιτεθεί και τελικά να προσπεράσει τον Βρετανό για την 7η θέση. Ο Αλόνσο αντίθετα συνέχιζε με το ίδιο σετ και είχε ανεβάσει το ρυθμό του. Όταν ο Ισπανός έκανε τελικά το pit stop και επέστρεψε στην πίστα, ήταν μεν πίσω από τον Χάμιλτον αλλά αρκετά κοντά για να επιτεθεί.

Esteban Ocon isn't having the best day 😫



Stewards handed him a time penalty for not positioning his car correctly on the grid.



He served that penalty but incorrectly, say stewards, and has now been handed a 5-second penalty for speeding in the pit lane. #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/cGoJalZURd — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Για άλλους οδηγούς όμως τα προβλήματα ήταν διαφορετικά. Ο Εστεμπάν Οκόν ζούσε έναν εφιάλτη, καθώς οι ποινές διαδέχονταν η μία την άλλη. Μετά την ποινή των 10 δευτερολέπτων για την εκκίνηση, ο Γάλλος της Alpine πήρε και μια ποινή 15 δευτερολέπτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο Pit lane.

Μάχη από τα παλιά

Την ώρα που ο Φερστάπεν έκανε το δεύτερο pit stop του και άνετα επέστρεφε στην πρώτη θέση του αγώνα, δύο άλλοι πρωταθλητές έδιναν μια μάχη που για πρώτη φορά τη είδαμε πριν από 15 χρόνια. Ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Λούις Χάμιλτον πάλευαν τροχό με τροχό με έπαθλο την 5η θέση στον αγώνα. Δύο οδηγοί με αστείρευτο ταλέντο και τεράστια εμπειρία τα έδωσαν όλα μέσα στην πίστα, με τον Αλόνσο τελικά να καταφέρνει να περάσει με μια εκπληκτική κίνηση στη Στροφή 10 της πίστας του Σακχίρ.

Αφού πέρασε τον Χάμιλτον, ο Αλόνσο έβασε στο στόχαστρο τον Σάινθ, που δεν ήταν πολύ μακριά. Ταυτόχρονα όμως έπρεπε να έχει το νου του στον Χάμιλτον, ο οποίος δεν το έβαζε κάτω και τον ακολουθούσε κατά πόδας.

Ferrari kaputt

Κι ενώ συνέβαιναν αυτά, τα περσινά φαντάσματα της Ferrari επέστρεψαν για να στοιχειώσουν τον Σαρλ Λεκλέρ. Απέμεναν 14 γύροι για το τέλος του αγώνα και ο κινητήρας στην SF-23 με το Νο 16 απλώς έσβησε, αφήνοντας έναν απηυδισμένο Μονεγάσκο στην άκρη της πίστας να αναρωτιέται τι έχει συμβεί.

Αυτό σήμαινε ότι ο Αλόνσο έβλεπε μπροστά του όχι μόνο το πίσω μέρος της Ferrari του Κάρλος Σάινθ αλλά και το 3ο σκαλί του βάθρου. Και όλοι ξέρουμε ότι τέτοιες ευκαιρίες ο Ισπανός σπάνια τις αφήνει ανεκμετάλλευτες.

Αν δεν γίνονταν όλα αυτά στις πρώτες θέσεις, θα είχαμε περάσει περισσότερη ώρα ασχολούμενοι με τον αγώνα του Πιέρ Γκασλί, που ήταν διαμετρικά αντίθετος από εκείνον του ομόσταβλού του στην Alpine, του Οκόν. Ο Γκασλί με ένα μείγμα ταχύτητας και έξυπνης στρατηγικής είχε ανέβει στην 9η θέση και έβλεπε μπροστά του τους δύο βαθμούς ενώ είχε ξεκινήσει από την 20ή και τελευταία θέση.

Πόσο μας έλειψε ο Αλόνσο τόσα χρόνια που ταλαιπωρήθηκε με μη ανταγωνιστικά μονοθέσια!. Ο Ισπανός όταν έφτασε πίσω από τον Κάρλος Σάινθ εξαπέλυσε άλλη μία από τις γνωστές, ανελέητες επιθέσεις του και με απαιτητικό τρόπο κατάφερε να περάσει, παρά την άμυνα του Σάινθ.

Τα βάσανα του Σάινθ δεν τελείωσαν εκεί, όμως, Ο Ισπανός αφού έχασε την 3η θέση προσπάθησε να κρατήσει τουλάχιστον την 4η, με τα ελαστικά του να έχουν ουσιαστικά «τελειώσει», Κατάφερε όμως να κρατήσει πίσω του τον Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes.

Μια ήσυχη βόλτα προς τη νίκη

Ο αγώνας έγινε στην πορεία του συναρπαστικός, αλλά μόνο από την 3η θέση και πίσω. Ο Μαξ Φερστάπεν στην πρωτοπορία δεν ενδιαφερόταν καθόλου για όσα γίνονταν (πολύ) πίσω του και απλώς πήγαινε ήσυχα-ήσυχα για την πρώτη του φετινή του νίκη. Επιπλέον, είχε πίσω του τον Σέρχιο Πέρεζ σε απόσταση ασφαλείας, με τη Red Bull να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά της. Αυτό το 1-2 διατηρήθηκε μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας, την οποία ο Φερστάπεν είδε πρώτος για 35η φορά στην καριέρα του.

Ο Φερνάντο Αλόνσο πήρε μια 3η θέση και ανέβηκε σε ένα βάθρο που θα συζητηθεί. Ο αειθαλής Ισπανός έκανε πράματα και θάματα με την Aston Martin και είναι σαν να μην πέρασε ούτε μια ημέρα από το 2001 που έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1.

Ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε σε μια 4η θέση για την οποία χρειάστηκε να προσπαθήσει πολύ, μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έδωσε σκληρές μάχες μέσα στην πίστα για την 5η θέση. Ο Λανς Στρολ επιβεβαίωσε ότι την ποιότητα της φετινής Aston Martin τερματίζοντας 6ος, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ. Ακολούθησαν οι Βάλτερι Μπότας, Πιέρ Γκασλί και Άλεξ Άλμπον.

