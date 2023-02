Η ACO ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη λίστα συμμετοχών για τον κορυφαίο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που φέτος έχει ιστορική σημασία.

Ήταν 26 Μαΐου του 1923 όταν 30 αγωνιστικά αυτοκίνητα παρατάχθηκαν στη θέση εκκίνησης στη μικρή πόλη του Λε Μαν για τον πρώτο αγώνα στο Σαρτ. Εκατό χρόνια μετά, ο αγώνας αυτός δεν έχει αποκτήσει μόνο κύρος, αλλά θεωρείται το διαμάντι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ένας αγώνας που θέλουν να κατακτήσουν όλοι οι οδηγοί.

Φέτος οι 24 Ώρες Λε Μαν έχουν ιστορική σημασία. Αναμένεται να ζήσουμε έναν θαυμάσιο αγώνα, που σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη μιας νέας εποχής στους αγώνες.

