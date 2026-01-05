Η ιαπωνική ομάδα κυριάρχησε στη δεύτερη ειδική διαδρομή, με τις εκπλήξεις να συνεχίζονται για μία ακόμη ημέρα στον απαιτητικό αγώνα.

Η Toyota επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της στο δεύτερο σκέλος του Ράλλυ Ντακάρ 2026, καταλαμβάνοντας τις πέντε πρώτες θέσεις του Stage 2, την ώρα που Ford και Mini αδυνατούσαν να διεκδικήσουν παρουσία εντός της πρώτης δεκάδας.

Στην ειδική των σχεδόν 400 χιλιομέτρων από τη Yanbu προς την Al-Ula, η ιαπωνική ομάδα αντέδρασε άμεσα μετά το μέτριο ξεκίνημα της διοργάνωσης, με το Hilux να αποδεικνύεται το απόλυτο σημείο αναφοράς στο grid.

Toyota all the way

Ο Σαούντ Βαριάβα τέθηκε επικεφαλής στο πρώτο σκέλος της ειδικής, ωστόσο ο Σεθ Κιντέρο ανέλαβε τα ηνία στο τέταρτο χρονομετρημένο σημείο ελέγχου (143 χλμ.) και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ο Αμερικανός εκμεταλλεύτηκε την πτώση ρυθμού του Βαριάβα στα τελευταία χιλιόμετρα και έφτασε στη νίκη με διαφορά 1 λεπτό και 42 δλ, καταγράφοντας μόλις την τρίτη του νίκη σε ειδική στην κατηγορία Ultimate.

Ο περσινός δεύτερος του Ντακάρ, Χενκ Λάτεγκαν, ανέβηκε στη δεύτερη θέση της ειδικής, ενώ ο υπερασπιστής του τίτλου Γιαζίντ Αλ-Ρατζί πραγματοποίησε δυναμική επιστροφή μετά το καταστροφικό Stage 1, τερματίζοντας τρίτος για την Toyota Overdrive.

Ο Λεμπ «έσωσε» την παρτίδα, πουθενά Ford και MINI

Ο ταχύτερος οδηγός δίχως αυτοκίνητο Toyota στην ημέρα ήταν ο Σεμπαστιάν Λεμπ, που τερμάτισε έκτος με το Dacia Sandrider, έξι λεπτά πίσω από τον Κιντέρο. Αμέσως πίσω του βρέθηκε ο team-mate του, Νασέρ Αλ-Ατίγια, ο οποίος, παρά απώλεια χρόνου στο πρώτο τρίτο της ειδικής, διατήρησε καλό ρυθμό και εξασφάλισε πολύτιμους βαθμούς για τη γενική κατάταξη.

Η MINI δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων, με τον νικητή του Stage 1, Γκιγιόμ Ντε Μεβό, να περιορίζεται στην 11η θέση, χάνοντας πάνω από οκτώ λεπτά. Αντίστοιχα, η Ford είχε μια υποτονική ημέρα, με τον Ματίας Έκστρεμ να τερματίζει 12ος και τον Κάρλος Σάινθ να μένει στην 14η θέση.

Γενική κατάταξη: Οριακό προβάδισμα Αλ-Ατίγια

Μετά από δύο ειδικές, ο Νασέρ Αλ-Ατίγια βρίσκεται στην κορυφή της γενικής κατάταξης, έχοντας προβάδισμα μόλις επτά δευτερολέπτων από τον νικητή του Stage 2, Σεθ Κιντέρο. Ο Ντε Μεβό υποχώρησε στην τρίτη θέση, 1 λεπτό και 9 δλ πίσω, με τους Λάτεγκαν και Λεμπ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Η μάχη για τη συνολική νίκη παραμένει απολύτως ανοιχτή, με την Toyota να δείχνει βάθος, αλλά τη Dacia να διατηρεί τον οδηγό που προηγείται στη γενική κατάταξη.

Θέση Οδηγός Κατασκευαστής Χρόνος / Διαφορά 1 Νασέρ Αλ-Ατίγια Dacia 7ω 12λ 16δ 2 Σεθ Κιντέρο Toyota +7δ 3 Γκιγιόμ ντε Μεβό Mini +1λ 09δ 4 Χενκ Λάτεγκαν Toyota +1λ 28δ 5 Σεμπαστιάν Λεμπ Dacia +1λ 57δ 6 Ζοάο Φερέιρα Toyota +2λ 01δ 7 Τόμπι Πράις Toyota +2λ 42δ 8 Ματίας Έκστρεμ Ford +4λ 04δ 9 Σαούντ Βαριάβα Toyota +4λ 34δ 10 Κάρλος Σάινθ (Sr) Ford +6λ 35δ

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Ο Ντάνιελ Σάντερς κέρδισε τη Stage 2 του Ράλλυ Ντακάρ και πήρε προβάδισμα στη γενική κατάταξη. Ο Έντγκαρ Κανέτ ήταν στη 2η θέση και οριστικοποίησε το 1-2 για την KTM. Ο Σάντερς προηγείται έχοντας 30 δλ διαφορά από τον Κανέτ.

Ο Ρίκι Μπράμπεκ είναι στην 3η θέση για λογαριασμό της Honda, 2λ και 18 δλ πίσω, ενώ την πρώτη 5άδα γενικής συμπληρώνουν οι Τόσα Σαρέινα με Honda και ο Ρος Μπραντς με Hero.