Δείτε και σημειώστε τις ημέρες που θα δούμε τις επίσημες παρουσιάσεις των ομάδων της Formula 1 ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η σεζόν της Formula 1 για το 2026 πλησιάζει με ταχύ ρυθμό, με τις πρώτες παρουσιάσεις νέων μονοθεσίων να έχουν ήδη προγραμματιστεί από τα μέσα Ιανουαρίου. Από τις 11 ομάδες που θα συντελέσουν το φετινό grid η McLaren είναι η μοναδική που δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την ημερομηνία αποκάλυψης του μονοθεσίου της.

Το 2026 ξεκινάει από νωρίς

Η αυλαία των παρουσιάσεων ανοίγει στις 15 Ιανουαρίου από τη Red Bull και τη Racing Bulls, ενώ η Aston Martin θα είναι η τελευταία ομάδα που θα αποκαλύψει το μονοθέσιό της, στις 9 Φεβρουαρίου. Λόγω «συνωστισμού» στις παρουσιάσεις, η Haas επέλεξε να φέρει νωρίτερα την ημερομηνία αποκάλυψης του φετινού της μονοθεσίου στις 19 Ιανουαρίου.

Η χρονιά-ορόσημο 2026 φέρνει ριζικές τεχνικές αλλαγές, την είσοδο της Cadillac ως 11ης ομάδας στο grid και την επίσημη μετάβαση της Audi στη θέση της Sauber.

Haas strengthen their relationship with Toyota for 2026 💪



TOYOTA GAZOO Racing, who were already technical partners with @HaasF1Team, step up to title partners this season with the American team! 🤝#F1 pic.twitter.com/EObEk3MdZY — Formula 1 (@F1) January 4, 2026

Θα αργήσουμε να δούμε πραγματικά μονοθέσια

Παρότι το… χορό ανοίγουν οι δύο ομάδες της Red Bull, στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ντιτρόιτ θα δούμε τα χρώματα των μονοθεσίων τους και όχι τα πραγματικά. Όπως συνέβη σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και το 2025, αρκετές ομάδες έδειχναν ένα μονοθέσιο επίδειξης με τα αγωνιστικά χρώματα.

Οι ομάδες που κάνουν διαδικτυακές παρουσιάσεις συνηθίζουν να παραπλανούν το κοινό, καθώς δεν δείχνουν τα μονοθέσιά τους στην τελική τους μορφή. Ο πραγματικός στόχος είναι να αποκρύψουν όσες περισσότερες πληροφορίες από τον ανταγωνισμό γίνεται, ενώ παράλληλα να ευχαριστήσουν τους οπαδούς και χορηγούς τους.

Η ομάδα που παραδοσιακά εμφανίζει από την πρώτη ημέρα το μονοθέσιό της είναι η Ferrari. H ιταλική ομάδα θα κάνει τα αποκαλυπτήρια στις 23 Ιανουαρίου και αναμένεται να πραγματοποιήσει το πρώτο shakedown στο Φιοράνο. Προς ώρας είναι άγνωστο αν θα πάρει μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέψει τη διαρροή φωτογραφιών στα social media.

Οι ημερομηνίες παρουσιάσεων 2026

Ακολουθούν οι επιβεβαιωμένες ημερομηνίες στις οποίες οι ομάδες της Formula 1 θα κάνουν τις παρουσιάσεις για το 2026.

It's all falling into place... 10 car launch dates confirmed, one to go 📆#F1 pic.twitter.com/tbx4UmZBOX — Formula 1 (@F1) January 6, 2026

