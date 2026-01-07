Η Hyundai θα παρουσιάσει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το μεγαλύτερο ηλεκτρικό της μοντέλο, το νέο IONIQ 6 και τη στρατηγική ηλεκτροκίνησης για το 2026.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης, η Hyundai ετοιμάζεται να αποκαλύψει το μεγαλύτερο ηλεκτρικό όχημα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 18 Ιανουαρίου. Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου μοντέλου σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου λανσαρισμάτων που η κορεατική μάρκα έχει προγραμματίσει για το 2026.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την ήδη εκτενή ηλεκτροκίνητη γκάμα της Hyundai, η οποία εκτείνεται από το Inster έως το Ioniq 9, και θα ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία, με βασικό στοιχείο ένα σύστημα φόρτισης 800 Volt, σχεδιασμένο για ταχύτερη και αποδοτικότερη φόρτιση.

Παρουσίαση στρατηγικής για το 2026

Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης Τύπου, ο Ραφ Φαν Νούφελ, Vice President of Product της Hyundai Motor Europe, θα παρουσιάσει αναλυτικά τόσο το νέο ηλεκτρικό μοντέλο όσο και τη στρατηγική κατεύθυνση της μάρκας για τη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων του 2026.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών αποτελεί κομβικό σημείο επικοινωνίας της Hyundai με το ευρωπαϊκό κοινό, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετάβαση στη μετακίνηση μηδενικών εκπομπών επιταχύνεται. Η έκθεση προσφέρει, σύμφωνα με τη Hyundai, την ευκαιρία όχι μόνο για την παρουσίαση νέων μοντέλων, αλλά και για την ανάδειξη τεχνολογιών που θα καθορίσουν τη μελλοντική ταυτότητα της μάρκας στην Ευρώπη.

Διπλή πρεμιέρα και έμφαση στην απόδοση

Πέρα από την παγκόσμια αποκάλυψη του νέου ηλεκτρικού μοντέλου, η Hyundai θα πραγματοποιήσει και την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση του ανανεωμένου Ioniq 6. Το μοντέλο παρουσιάζεται με βελτιωμένο αεροδυναμικό σχεδιασμό, καθώς και αναβαθμίσεις στην καμπίνα και στα ψηφιακά συστήματα, ενισχύοντας περαιτέρω τον τεχνολογικό του χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον πιο σπορ προσανατολισμό της μάρκας, μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης N Zone, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα Ioniq 5 N και Ioniq 6 N.

Concept, design και διαδραστική εμπειρία

Η παρουσία της Hyundai στις Βρυξέλλες θα συμπληρωθεί από μια διαδραστική εμπειρία arcade gaming, βασισμένη στο Insteroid, ένα πρωτότυπο concept εμπνευσμένο από το Inster EV. Το Insteroid συνδυάζει στοιχεία από τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών με το τολμηρό, σπορτίφ design, λειτουργώντας ως σχεδιαστικό πείραμα που αποτυπώνει τη δημιουργική προσέγγιση της Hyundai πέρα από τα όρια της μαζικής παραγωγής.

Με τις παραπάνω παρουσιάσεις, η Hyundai αξιοποιεί το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών ως σημείο αναφοράς για τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση, δίνοντας σαφές στίγμα για το πώς σκοπεύει να κινηθεί στην ευρωπαϊκή αγορά τα επόμενα χρόνια.