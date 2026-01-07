Κόντρα στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αλλάζει ρόλο ή ακόμη και ομάδα, ο πολύπειρος μηχανικός θα παραμείνει στο πόστο του στους «ταύρους».

Στο δυναμικό της Red Bull Racing θα παραμείνει και το 2026 ο Τζανπιέρο Λαμπιάσι, ο μακροβιότερος αρχιμηχανικός του Μαξ Φερστάπεν, παρά τις έντονες προσπάθειες ανταγωνιστικών ομάδων να τον αποσπάσουν από το Μίλτον Κινς.

Η συνεργασία των δύο ξεκίνησε το 2016, στο νικηφόρο ντεμπούτο του Ολλανδού στο Grand Prix Ισπανίας, και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σταθερούς και επιτυχημένους συνδυασμούς οδηγού–μηχανικού στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1. Ο Λαμπιάσι είχε κομβικό ρόλο στην αγωνιστική λειτουργία της ομάδας κατά την περίοδο απόλυτης κυριαρχίας της Red Bull, που οδήγησε στους τίτλους των ετών 2022, 2023 και 2024.

"I see him as my friend" 💪



Max Verstappen praises his race engineer, Gianpiero Lambiase after an "emotional year" working together 👉 https://t.co/EGVabg005E#F1 pic.twitter.com/4t608ls5r6 — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Η διάψευση των φημών

Τις τελευταίες εβδομάδες είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση η παραμονή του Λαμπιάσι στο έμψυχο δυναμικό των «ταύρων». Συγκεκριμένα οι Aston Martin και Williams είχαν κάνει κρούση για τον πολύπειρο αρχιμηχανικό ώστε να αναλάβει έναν υψηλόβαθμο ρόλο εντός εργοστασίου. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μετουσιώθηκε.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, το συμβόλαιο του Λαμπιάσι με τη Red Bull Racing έχει ισχύ έως το τέλος του 2027, γεγονός που εξασφαλίζει την παραμονή του στην ομάδα τουλάχιστον και για τη μεταβατική σεζόν του 2026.

Η διατήρηση της αγωνιστικής συνέχειας θεωρείται κρίσιμη για τον Φερστάπεν και τη Red Bull ενόψει της εισαγωγής των νέων τεχνικών κανονισμών, αλλά και της μετάβασης της ομάδας σε δικές της μονάδες ισχύος, σε συνεργασία με τη Ford, από τη νέα χρονιά. Την ίδια στιγμή, η Red Bull έχει ήδη χάσει σημαντικά στελέχη τα τελευταία χρόνια, με τον επικεφαλής στρατηγικής της να την αφήνει πριν από λίγες ημέρες για τη McLaren.

Σύντομα η παρουσίαση του 2026

Η Red Bull Racing και η Racing Bulls αναμένεται να παρουσιάσουν τα νέα τους χρώματα για το 2026 σε κοινή εκδήλωση στο Ντιτρόιτ, στα μέσα Ιανουαρίου, πριν από το πρώτο τεστ της χρονιάς στη Βαρκελώνη στις 26 Ιανουαρίου.

Ενόψει της νέας εποχής της Formula 1 η RBR εξέλιξε τη δική της μονάδα ισχύος, ενώ σύναψε συμφωνία με τη Ford ως τεχνικού συνεργάτη.

