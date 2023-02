Η Βρετανική ομάδα έχει πλέον με κάθε επισημότητα νέο επικεφαλής, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική χρονιά της F1.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα είδαμε αρκετές αλλαγές στη θέση του επικεφαλής αρκετών ομάδων της Formula 1. Η πιο αξιοσημείωτη ήταν σίγουρα αυτή που έγινε στη Scuderia Ferrari, με τον Φρεντ Βασέρ να αντικαθιστά τον Ματία Μπινότο.

Υπήρξε ωστόσο μία αλλαγή που έγινε αθόρυβα, όμως ήταν αρκετά σημαντική. Η Williams Racing ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γιοστ Κάπιτο από το ρόλο του επικεφαλής και στη θέση του πήγε ο Τζέιμς Βόουλς από τη Mercedes-AMG.

H μετεγγραφή του Βρετανού προκάλεσε εντύπωση, καθώς κανείς δεν περίμενε αυτή την κίνηση από τη Williams, που έχει ως στόχο να ξεκολλήσει από την ουρά του grid. Βέβαια, η πρόσληψη του Βόουλς δεν πέρασε απαρατήρητη από το υπόλοιπο grid, με τη Red Bull Racing να κάνει σχόλια γεμάτα ίντριγκα.

Ο Βόουλς λοιπόν, ανέλαβε καθήκοντα του επικεφαλής στις 20 Φεβρουαρίου και είναι έτοιμος για το νέο του ταξίδι με τη Williams. Μάλιστα, από το ολοκαίνουργιο γραφείο του, έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας.

«Σας καλωσορίζω στην πρώτη μου ημέρα στη Williams Racing, και δυσκολεύομαι να βρω τα λόγια για να περιγράψω το τι σημαίνει για εμένα, πόσο ενθουσιασμένος είμαι. Σε μερικές ημέρες θα είμαστε στο Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές και είναι για εμάς μια ευκαιρία να κατανοήσουμε το μονοθέσιό μας, να θέσουμε μια βάση για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Είχα την ευχαρίστηση να γνωρίσω ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού και ειλικρινά ανυπομονώ να γνωρίσω και τους υπόλοιπους τις επόμενες ημέρες».

A message from James Vowles on his first day at Grove! 🤩🙌#WeAreWilliams pic.twitter.com/upoNRQnepj