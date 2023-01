Η Williams F1 επέλεξε για διάδοχο του Καπίτο τον πρώην διευθυντή στρατηγικής της Mercedes.

Μετά την αποχώρηση του Γιοστ Καπίτο τον Δεκέμβριο από τη θέση του επικεφαλής της ομάδας Formula 1 της Williams Racing, η θέση έμεινε κενή. Όχι πια, όμως, αφού η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Τζέιμς Βόουλς θα είναι ο νέος επικεφαλής της.

Ο Βόουλς είναι ένα πολύ γνωστό όνομα στο χώρο της Formula 1 καθώς αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας της Mercedes-AMG, που κυριάρχησε στο σπορ στην υβριδική εποχή του. Ο Βόουλς ήταν ο Διευθυντής στρατηγικής της Mercedes τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια και είχε στενή συνεργασία με τον Τότο Βολφ. Πριν από τη Mercedes, o 43χρονος Βρετανός δούλεψε στις Honda Racing, Brawn GP και British American Racing, σε μια καριέρα 21 ετών στη Formula 1.

Join us in saying a huge welcome to our new Team Principal! 🤩



We are delighted to announce that James Vowles is coming onboard to lead the team. We’re looking forward to him joining our journey from 20th Feb! 👋

#WeAreWilliams