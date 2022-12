Λίγο μετά την ανακοίνωση αποδέσμευσής του από την Alfa Romeo, επισημοποιήθηκε η μεταπήδηση του Γάλλου στην ιταλική ομάδα.

Ήταν λίγο πολύ δεδομένο εδώ και μερικές εβδομάδες, πλέον είναι και επίσημο: ο Φρεντ Βασέρ είναι ο νέος επικεφαλής της Scuderia Ferrari! Η ιταλική ομάδα είδε στο πρόσωπο του Γάλλου τον ιδανικό διάδοχο του Ματία Μπινότο και ο 54χρονος θα αναλάβει τόσο το ρόλο του διευθυντή της ομάδας όσο και του General Manager.

Ο Βασέρ που μέχρι πρότινος ήταν CEO και επικεφαλής της Sauber Motorsport (η οποία αγωνίζεται στην F1 ως Alfa Romeo, θα πιάσει δουλειά στο Μαρανέλο στις 9 Ιανουαρίου.

Περισσότερα σε λίγο…

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl