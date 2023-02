H βρετανική ομάδα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του μονοθεσίου με το οποίο θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της F1 του 2023

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η νέα εβδομάδα για τον κόσμο της Formula 1. H Williams Racing αποφάσισε βγάλει στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από την FW45 του 2023.

Η παρουσίαση που είχε πραγματοποιήσει πριν από λίγες ημέρες, αφορούσε το νέο χρωματισμό του μονοθεσίου και την επίδειξη της αγωνιστικής ομάδας για τη νέα χρονιά. Τώρα όμως έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εμφάνιση και το σχεδιασμό της FW45.

Εμφανισιακά παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στο σχεδιασμό σε όλο το μήκος του μονοθεσίου. Το ρύγχος έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το 2022, ενώ τα sidepods εμφανίζουν ριζικές αλλαγές σε σχέση με την FW44. Πέρυσι, η ομάδα του Γκρόουβ επέλεξε να ακολουθήσει το μονοπάτι της Red Bull Racing στον τομέα αυτό, όμως φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.

Ο σχεδιασμός τους διαφέρει σημαντικά από κάθε άλλο μονοθέσιο που έχουμε δει μέχρι τώρα. Επιπλέον το κάλυμμα του κινητήρα είναι πολύ στενό, μαρτυρώντας επιθετικές λύσεις στον τομέα της ψύξης στο εσωτερικό του.

Η ιστορική ομάδα στοχεύει στο να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών και κατεβαίνει στο νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα αρκετά ανανεωμένη.

Σε ό,τι αφορά στο οδηγικό δίδυμο, έχουμε διαφοροποίηση κατά το ήμισυ. Ο Άλεξ Άλμπον παραμένει στο κόκπιτ και μάλιστα έχει πολυετές συμβόλαιο, ενώ στο πλευρό του φέτος δεν θα είναι ο Νίκολας Λατίφι αλλά ο Λόγκαν Σάρτζεντ. Η Williams θα έχει επίσης νέο επικεφαλής, τον Τζειμς Βόουλς που ήρθε στην ομάδα από τη Mercedes.

The recent evolution of our @F1 challengers 💙#WeAreWilliams pic.twitter.com/sKieOq0JeT