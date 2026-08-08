Η Peugeot αλλάζει τη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση

Η Peugeot αναθεωρεί το σχέδιο να γίνει αμιγώς ηλεκτρική μέχρι το 2030, διατηρεί τους κινητήρες βενζίνης και ετοιμάζει επτά νέα μοντέλα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Peugeot αναπροσαρμόζει πλήρως τα στρατηγικά της πλάνα για την τρέχουσα δεκαετία. Παρόλο που στα τέλη του 2021 η γαλλική φίρμα είχε δεσμευτεί ότι η ευρωπαϊκή της γκάμα θα αποτελείται αποκλειστικά από ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2030, η απόφαση αυτή πλέον ακυρώνεται.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέν Φαβέ, επιβεβαίωσε ότι η Peugeot σχεδιάζει να λανσάρει ή να ανανεώσει επτά μοντέλα στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Η προσοχή της μάρκας θα μοιραστεί ανάμεσα στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και στις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά σύνολα.

Ηλεκτρικά και υβριδικά τα νέα 208 και 2008

Την αρχή της προϊόντικής επίθεσης θα κάνουν τα νέα ηλεκτρικά 208 και 2008, τα οποία θα είναι τα πρώτα μοντέλα του ομίλου Stellantis που θα χρησιμοποιήσουν τη νέα πλατφόρμα STLA One και το ηλεκτρονικό σύστημα STLA Brain. Παράλληλα, τα δύο δημοφιλή μοντέλα θα συνεχίσουν να διατίθενται με ανανεωμένους κινητήρες βενζίνης και υβριδικά συστήματα πάνω στις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές.

Στη συνέχεια, η γαλλική εταιρεία ετοιμάζει τους αντικαταστάτες για τα μεγαλύτερα μοντέλα της, όπως το 308 hatchback, το 308 SW και το 408. Χάρη στις πωλήσεις 1,1 εκατομμυρίου αυτοκινήτων ετησίως και τον στόχο για 1,5 εκατομμύριο το 2030, η Peugeot αποκτά πρώτη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες του ομίλου.

Σχεδιασμός που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό

Παράλληλα, η εταιρεία ετοιμάζει δύο νέα μοντέλα για την αγορά της Κίνας σε συνεργασία με τη Dongfeng, τα οποία βασίζονται στα πρωτότυπα Concept 6 και Concept 8. Τα συγκεκριμένα πρωτότυπα εισάγουν μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα με επιθετικά οριζόντια φώτα LED εμπρός και πίσω.

Ο Αλέν Φαβέ υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός είναι το βασικό όπλο απέναντι στους νέους Ασιάτες ανταγωνιστές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος είναι ο παρατηρητής να καταλαβαίνει μέσα σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου ότι αντικρίζει ένα Peugeot και όχι κάποιο μοντέλο άλλης μάρκας.