Ο Ολλανδός πρωταθλητής συμπλήρωσε 11 αγώνες φέτος χωρίς νίκη και κινδυνεύει να καταγράψει τη χειρότερη σεζόν του από το 2015.

Η σεζόν του 2026 έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο απαιτητικές στην καριέρα του Μαξ Φερστάπεν. Μετά την ολοκλήρωση 11 αγώνων, στο μέσον περίπου της χρονιάς, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει καταφέρει ακόμα να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, έχοντας περιοριστεί σε τέσσερις τερματισμούς στην πρώτη τριάδα.

Το στοιχείο αυτό βάζει σε άμεσο κίνδυνο ένα εντυπωσιακό σερί που κρατά από το 2016. Από την πρώτη του χρονιά στη Red Bull μέχρι και πέρυσι, ο Φερστάπεν σημείωνε τουλάχιστον μία νίκη σε κάθε αγωνιστική περίοδο. Η μόνη σεζόν στην οποία έμεινε χωρίς νίκη ήταν η παρθενική του στη Formula 1, το 2015, όταν αγωνιζόταν με τη θυγατρική ομάδα της Toro Rosso.

Το παράδειγμα του 2017 και η επιστροφή της Sepang

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ολλανδός δυσκολεύεται στο πρώτο μισό της χρονιάς. Το 2017, ο Φερστάπεν πήγε επίσης στο καλοκαιρινό διάλειμμα χωρίς νίκη στο ενεργητικό του, όμως στη συνέχεια κατάφερε να επικρατήσει στο GP Μαλαισίας στην πίστα της Sepang και αργότερα στο Μεξικό.

Η στατιστική αυτή σύμπτωση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον φέτος, καθώς η πίστα της Sepang επέστρεψε στο καλεντάρι της Formula 1 φιλοξενώντας το GP Μπαχρέιν. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της RB22 δείχνει ότι η αποστολή του για επικράτηση θα είναι σημαντικά πιο δύσκολη.

Η εικόνα της Red Bull και η προσδοκία της αναβάθμισης

Αν και η Red Bull ξεκίνησε τη σεζόν του 2026 έχοντας υστέρηση άνω του ενός δευτερολέπτου από τη Mercedes (W17), η διαφορά έχει πλέον περιοριστεί στα λίγα δέκατα. Παρόλα αυτά, παραμένει η μόνη ομάδα από τις τέσσερις μεγάλες (μαζί με τις Mercedes, Ferrari και McLaren) που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη τη φετινή χρονιά.

Παράλληλα με τον Φερστάπεν, και η ίδια η ομάδα της Red Bull διατηρεί ένα αντίστοιχο σερί, καθώς από το 2016 δεν έχει μείνει ποτέ χωρίς νίκη σε μια αγωνιστική περίοδο. Ελπίδα για το δεύτερο μισό της χρονιάς αποτελούν οι επικείμενες αναβαθμίσεις στο δάπεδο του μονοθεσίου, ανάλογες με αυτές που άλλαξαν την πορεία της ομάδας πέρυσι στη Monza, με τον Φερστάπεν να αναζητά τη μία νίκη που θα κρατήσει το σερί του ζωντανό.

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