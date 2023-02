O οδηγός της Scuderia Ferrari εμφανίστηκε πεπεισμένος πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα της F1.

Το 2022, έπειτα από οκτώ χρόνια, η Mercedes-AMG και ο Λιούις Χάμιλτον δεν ήταν στη μάχη του τίτλου. Το μονοθέσιο που εξέλιξε η γερμανική ομάδα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες της, καθώς υπέφερε από πληθώρα προβλημάτων όπως το porpoising. Φέτος η Mercedes θέλει να... αλλάξει την τύχη της και ευελπιστεί πως με την W14 θα επιστρέψει στη μάχη του τίτλου.

Ένας οδηγός που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη Mercedes είναι ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγεγάσκος ρωτήθηκε από το Sky Sports σχετικά με το αν πιστεύει πως ο Λιούις Χάμιλτον θα είναι ένας εκ των διεκδικητών του φετινού τίτλου: «O Χάμιλτον θα είναι αναμφίβολα στη μάχη του πρωταθλήματος. Είμαι σίγουρος πως αν έχει ένα καλό μονοθέσιο, τότε θα το διεκδικήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει κατακτήσει και πιστεύω πως το έχει ακόμα. Το είδαμε πάρα πολλές φορές πέρυσι. Ο Λιούις θα παλέψει για το πρωτάθλημα, το ίδιο η Red Bull και ελπίζω να έχουμε μία φοβερή μάχη».

Αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη του Λεκλέρ, τότε αναμένεται να δούμε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε τρεις ομάδες και σπουδαίους οδηγούς. Ήδη κυκλοφορούν φήμες πως ο κινητήρας της Mercedes για το 2023 είναι ισχυρότερος σε σχέση με τον περσινό.

Ο 25χρονος οδηγός της Scuderia, ευελπιστεί να είναι αυτός που θα στεφθεί πρωταθλητής το 2023 στο τιμόνι της νέας SF-23. H ομάδα του Μαρανέλο εργάστηκε σκληρά υπό την καθοδήγηση του τέως επικεφαλής, Ματία Μπινότο, και στηρίζει πολλά στη φετινή σεζόν.

Μαζί με τον teammate του, Κάρλος Σάινθ, θα μεταβούν στο Μπαχρέιν για το μοναδικό τριήμερο τεστ δοκιμών στις 23-25 Φεβρουαρίου.

