H γερμανική ομάδα έγινε η ένατη κατά σειρά που έκανε τα αποκαλυπτήρια του μονοθεσίου της για τη φετινή σεζόν της F1.

Οι παρουσιάσεις στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς πλησιάσουμε στην πρεμιέρα της σεζόν. Η Mercedes-AMG έκανε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της για το 2023, παρουσιάζοντας τη νέα και εντυπωσιακή W14 σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Σίλβερστον.

Έτσι λοιπόν, έχουμε τα εννέα από τα δέκα κομμάτια του παζλ συμπληρωμένα, καθώς ήδη οι Haas, Red Bull Racing, Williams, Alfa Romeo, Scuderia AlphaTauri, McLaren, Aston Martin και Scuderia Ferrari, μας έχουν γνωρίσει τα νέα τους δημιουργήματα. Απομένει λοιπόν μόνο η παρουσίαση της Alpine.

Η W14 αποτελεί εξέλιξη του περσινού μονοθεσίου της γερμανικής ομάδας, η οποία επιθυμεί να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1. Η παρουσίαση έγινε υπό την παρουσία των οδηγών της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Το φετινό μονοθέσιο έχει απαλλαχτεί από το ασημί, με το «γυμνό» μαύρο να κυριαρχεί σε όλο το μήκος και το πλάτος του. Το πράσινο της Petronas και το κόκκινο της Ineos έχουν ιδιαίτερα διακριτική παρουσία.

Σχεδιαστικά, o zero-pod σχεδιασμός παραμένει και το 2023, με το τεχνικό τμήμα να έχει ξοδέψει ατελείωτες ώρες, ώστε να βελτιώσει τα «κακώς κείμενα» του περσινού μονοθεσίου. Οι οδηγοί έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα στο τελικό αποτέλεσμα, δίνοντας το απαραίτητο feedback ώστε η W14 να είναι στα μέτρα τους.

Το 2022 ήταν δίχως αμφιβολία μία δύσκολη σεζόν για τη Mercedes, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ωστόσο κατάφερε να πάρει μία νίκη, στο Grand Prix Βραζιλίας.

Φέτος, στόχος της ομάδας του Μπράκλεϊ είναι να επιστρέψει στις επιτυχίες και να κατακτήσει τόσο το πρωτάθλημα οδηγών, όσο και των κατασκευαστών. Ο Χάμιλτον από τη μεριά του, θέλει να πάρει τον 8ο τίτλο της καριέρας, ο οποίος θα είναι νέο ρεκόρ για τη Formula 1.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο ολόκληρη την παρουσίαση της Mercedes W14.

Join us LIVE as we unveil our 2023 challenger, the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE! 👊 https://t.co/mgCKknmzcD