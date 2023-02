Η ιταλική ομάδα αποκάλυψε το μονοθέσιο με το οποίο ευελπιστεί να επιστρέψει στην κορυφή της F1.

Η Scuderia Ferrari παρουσίασε με κάθε επισημότητα το νέο της δημιούργημα: την SF-23. Το μονοθέσιο με το οποίο στοχεύει να επιστρέψει μετά από 15 χρόνια στην κορυφή του μαγικού κόσμου της Formula 1.

H εκδήλωση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ιταλικής ομάδας στο Μαρανέλο, με τη σκηνή να έχει στηθεί εντός της πίστα του Φιοράνο. Με… κερκίδα ντυμένη στα κόκκινα και ατμόσφαιρα που θύμιζε γήπεδο!

