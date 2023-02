Οι πρώτες δοκιμές χειμώνα του MotoGP ολοκληρώθηκαν και τα πρώτα συμπεράσματα δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα στους Ιταλούς των Ducati και Aprilia.

Το πρώτο βήμα προς το 2023 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP έγινε στην πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας, στο πρώτο επίσημο τριήμερο δοκιμών προετοιμασίας, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Όπως σε όλες τις δοκιμές, έτσι και στην περίπτωση του περασμένου τριημέρου υπήρχαν εκείνοι που έφυγαν με χαμόγελο από την πίστα, εκείνοι που έφυγαν προβληματισμένοι και εκείνοι που έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι.

Πάμε να δούμε τι είχαν να μας δείξουν τα εργοστάσιο στο πρώτο τεστ της χρονιάς και τι μπορούμε να περιμένουμε στις επόμενες δοκιμές στις 11 Μαρτίου στην Πορτογαλία.

Τα δύο εργοστάσια που αδιαμφισβήτητα έφυγαν από την Μαλαισία με χαμόγελα και ενθουσιασμό προέρχονται από την Ιταλία. Τόσο η Ducati όσο και η Aprilia ολοκλήρωσαν με πολύ θετικό τρόπο τις δοκιμές δείχνοντας ξεκάθαρα ότι έχουν το πάνω χέρι σε αυτό το σημείο της χρονιάς.

Στο στρατόπεδο της Ducati το περσινό πάθημα έγινε μάθημα και οι πειραματισμοί περιορίστηκαν σε ένα ραφινάρισμα της ήδη εξαιρετικής GP22. Στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς η Ducati είχε προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στη μοτοσικλέτα οι οποίες δεν λειτούργησαν με αποτέλεσμα οι εργοστασιακοί αναβάτες να προτιμήσουν να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αγωνιστούν με την βασική έκδοση, κάτι που αποδείχτηκε σωστό καθώς κατάκτησαν τίτλο Οδηγών και Κατασκευαστών.

Η προσέγγιση λοιπόν για το 2023 ήταν πιο ομαλή και σίγουρα με λιγότερα εξαρτήματα να δοκιμαστούν. Δύο ήταν τα βασικά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι Φρανσέσκο Μπανάια και Ένεα Μπαστιανίνι να δοκιμάσουν. Το ένα ήταν ένας νέος κινητήρας με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ και τελική ταχύτητα και το δεύτερο ήταν ένα νέο αεροδυναμικό πακέτο.

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το αν οι αναβαθμίσεις δούλεψαν ή όχι. Αρκεί κανείς να δει το χαμόγελο στα χείλη των δύο εργοστασιακών αναβατών στο τέλος του τριημέρου για να καταλάβει ότι όλα πήγαν εξαιρετικά και η μοτοσικλέτα είναι ακόμα καλύτερη από πέρυσι. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί ως σοβαρός πονοκέφαλος για τους υπόλοιπους καθώς ήδη η GP22 ήταν... πρωταθλήτρια, άρα η GP23 αναμένεται να είναι ασυναγώνιστη.

