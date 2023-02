Ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati «έκλεισε» το τεστ του τεστ του MotoGP στη Μαλαισία με τον καλύτερο χρόνο του 3ημέρου.

Οι τρεις ημέρες δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία ολοκληρώθηκαν με ένα γνώριμο σκηνικό: ένας αναβάτης με μοτοσικλέτα της Ducati βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων. Αυτήν τη φορά ήταν ο Λούκα Μαρίνι της Mooney VR46 που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στη σέλα της Desmosedici GP του 2022, ο οποίος μάλιστα ήταν πολύ κοντά στην pole position του 2022 που είχε σημειώσει ο -ταχύτερος χθες- Χόρχε Μαρτίν επίσης με Ducati.

Ο Μαρίνι, που είναι ο ετεροθαλής αδελφός του Βαλεντίνο Ρόσι και τρέχει με την ομάδα του Ιταλού θρύλου του MotoGP, ήταν επίσης ταχύτερος στις δοκιμές που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο στη Βαλένθια. Επίσης, για δεύτερη φορά σε αυτό το 3ήμερο η πρωτιά πηγαίνει σε αναβάτη της VR46, καθώς ταχύτερος την πρώτη ημέρα των δοκιμών ήταν ο Μάρκο Μπεζέκι.

Το δεύτερο χρόνο της ημέρας σημείωσε ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo. Ο Μπανάια ήταν μόλις 8 εκατοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Μαρίνι και οι δύο Ιταλοί ήταν οι μοναδικοί που έγραψαν χρόνους κάτω από το 1:58.

Την 3η ημέρα των δοκιμών στη Σεπάνγκ κυριάρχησαν και πάλι οι ιταλικές μοτοσικλέτες, καθώς στην πρώτη 10άδα της κατάταξης βρέθηκαν επτά Ducati και δύο Aprilia. Ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν και πάλι πολύ γρήγορος και σημείωσε τον 3ο χρόνο της ημέρας, μπροστά από τους Ενέα Μπαστιανίνι και Χόρχε Μαρτίν. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την άλλη Aprilia ήταν 6ος και ακολούθησαν οι Ducati των Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, Μάρκο Μπεζέκι και Άλεξ Μάρκεθ.

Η πρώτη μη ιταλική μοτοσικλέτα στην πρώτη 10άδα ήταν η Repsol Honda του Μαρκ Μάρκεθ στη 10 θέση, με τον Ισπανό να μην αντιμετωπίζει προβλήματα με τη φυσική του κατάσταση και να συμπληρώνει πολλούς γύρους.

Σε «ρηχά νερά» κινήθηκαν οι αναβάτες της Monster Yamaha, τουλάχιστον όσον αφορά τους χρόνους. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν μόλις 19ος στην κατάταξη με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον πρώτο, και ο Φράνκι Μορμπιντέλι ήταν 20ός. Στη Yamaha όμως επικεντρώθηκαν στην επίτευξη του απόλυτου χρόνου και ασχολήθηκαν κυρίως με την αξιολόγηση των αεροδυναμικών πακέτων και των εκδόσεων του νέου, ισχυρότερου κινητήρα που έχουν ετοιμάσει για το 2023. Ο Κουαρταραρό ήταν και ο πιο δραστήριος αναβάτης της ημέρας, συμπληρώνοντας πάνω στη σέλα των M1 που δοκίμασε συνολικά 63 γύρους.

Οι δοκιμές του MotoGP φέτος είναι σημαντικά λιγότερες από άλλες χρονιές. Η επόμενη φορά που ομάδες και αναβάτες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην πίστα πριν από την έναρξη της σεζόν θα είναι στις 11 Μαρτίου στο Πορτιμάο στην Πορτογαλία για δύο ημέρες δοκιμών. Ο πρώτος αγώνας του 2023 θα γίνει στην ίδια πίστα, το 3ήμερο 24-26 Μαρτίου.

