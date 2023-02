Οι Ducati και Aprilia έκλεψαν την παράσταση στη Σεπάνγκ καταλαμβάνοντας τις 8 από τις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP επέστρεψε στη δράση με τις πρώτες επίσημες δοκιμές που ξεκίνησαν στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία. Εκεί οι επίσημοι αναβάτες των ομάδων θα έχουν για τρεις ημέρες, ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, να οδηγήσουν τις φετινές μοτοσικλέτες τους, για πρώτη φορά μετά το ημερήσιο τεστ στη Βαλένθια τον περασμένο Νοέμβριο.

Είχε βέβαια προηγηθεί ένα 3ήμερο shakedown, επίσης στη Σεπάνγκ, στο οποίο όμως είχαν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι πρωτοεμφανιζόμενοι αναβάτες στη μεγάλη κατηγορία, οι ρούκι δηλαδή, και οι δοκιμαστές των εργοστασίων.

It's been a long time coming 🙌 Enjoy some extensive footage of @PeccoBagnaia out on track with the #1 😍 #SepangTest | 🎥 https://t.co/vkVJapzGMy

Την Παρασκευή στη Σεπάνγκ όμως οι επίσημοι αναβάτες πήραν την πρώτη γεύση από τα «όπλα» τους για το 2023 και δοκίμασαν για πρώτη φορά τις λύσεις που έχουν σχεδιάσει όλο το χειμώνα τα εργοστάσια για να κάνουν τις μοτοσικλέτες ταχύτερες. Έτσι, οι περισσότεροι δεν οδήγησαν μόνο μία μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά περισσότερες, ενώ ταυτόχρονα είχαν στη διάθεσή τους και τις περσινές για να κάνουν άμεσα τις συγκρίσεις.

Σε αυτήν τη διαδικασία των δοκιμών η επίτευξη των απόλυτων χρόνων δεν είναι το ζητούμενο ούτε για τις ομάδες ούτε για τους αναβάτες. Ο πίνακας των χρόνων ωστόσο δίνει μια καλή πρώτη ένδειξη και την Παρασκευή έδειξε ότι η Ducati συνεχίζει με τη φόρα που τερμάτισε πέρυσι. Στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων ανέβηκε στο τέλος της ημέρας ο Μάρκο Μπεζέκι, που φέτος θα οδηγεί για δεύτερη χρονιά για την ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι, την VR46.

Ο νεαρός Ιταλός, στη σέλα της Ducati Desmosedici του 2022, με την οποία ο Πέκο Μπανάια κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο λίγο πριν από το τέλος της ημέρας. Ο 2ος χρόνος ανήκει στον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος αναμένεται φέτος να δείξει τις πλήρεις δυνατότητές του με την πολύ καλή μοτοσικλέτα της Aprilia.

Starting 2023 on the right foot 🙌



Hear from Maverick Viñales and @AleixEspargaro as they provide some early feedback on the new RS-GP#SepangTest | 🎥https://t.co/cuEB6UHn0F