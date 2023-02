Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων, σε μια «κουτσουρεμένη» περίοδο λόγω βροχής.

Για δεύτερη ημέρα οι αναβάτες και οι ομάδες του MotoGP βρέθηκαν στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία για τις πολύ σημαντικές επίσημες δοκιμές, πριν από την έναρξη της σεζόν του 2023, που θα γίνει το 3ήμερο 24-26 Μαρτίου στο Πορτιμάο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που το τροπικό κλίμα της Σεπάνγκ έχει φέρει βροχές, οι οποίες έχουν επηρεάσει τη δράση στην πίστα. Αυτό συνέβη και τη δεύτερη ημέρα των δοκιμών, καθώς όταν άνοιξε το pit lane στις 10 το πρωί τοπική ώρα η πίστα ήταν βρεγμένη από την πρωινή βροχή. Έτσι, η πρώτη ώρα της περιόδου, η οποία διαρκεί 8 ώρες, μέχρι τις 6 το απόγευμα, πέρασαν ανεκμετάλλευτες.

