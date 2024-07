Ο αγώνας σπριντ της Formula 2 αναβλήθηκε λόγω της δυνατής βροχής και του ασφυκτικού προγράμματος.

Η δυνατή βροχή έκανε για μία ακόμα χρονιά την εμφάνισή της στο Σπα. Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Formula 1 έγινε σε βρεγμένη πίστα, ενώ στη συνέχεια αναβλήθηκε ο αγώνας σπριντ της Formula 2.

Η βροχή που έπεφτε χωρίς σταματημό αλλά και το ασφυκτικό πρόγραμμα - καθώς ακολουθούν στις 5 μ.μ. οι κατατακτήριες της Formula 1 - οδήγησαν τους διοργανωτές στη συγκεκριμένη απόφαση.

The Sprint Race has been postponed.#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/Qx0uJwZnQF