O πρωταθλητής της Formula 1 έδειξε και πάλι τις δυνατότητές του στο βρεγμένο οδόστρωμα, όμως ο Μονεγάσκος της Ferrari θα βρεθεί πρώτος στο grid την Κυριακή.

Η ταχύτητα του διδύμου Μαξ Φερστάπεν – Red Bull Racing στην πίστα του Σπα επιβεβαιώθηκε και στις φετινές κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου. Στη βρεγμένη πίστα ο Ολλανδός σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στο Q3 με 1:53.159. Όμως θα εκκινήσει το απόγευμα της Κυριακής από την 11η θέση του grid, λόγω αλλαγής στον κινητήρα εσωτερικής καύσης της RB20. Έτσι επιβλήθηκε στον παγκόσμιο πρωταθλητή ποινή 10 θέσεων στη σειρά εκκίνησης. Δεύτερος και άρα πρώτος στο grid θα είναι ο Σαρλ Λεκλέρ, μπροστά από τους Πέρεζ και Χάμιλτον.

CHARLES LECLERC WILL START SUNDAY'S GRAND PRIX ON POLE 💪



The Ferrari driver finishes qualifying in P2 behind Max Verstappen who is taking a 10-place grid penalty for the race#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/RyPHOeaRYN