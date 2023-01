Ο Αλ-Ατίγια της Toyota αύξησε και άλλο το προβάδισμά του, τη στιγμή που οι δύο οδηγοί της Audi είχαν ατύχημα στον ίδιο αμμόλοφο!

Οι διοργανωτές του 45ου Ράλλυ Ντακάρ μείωσαν το μήκος της 6ης ειδικής διαδρομής, από τη Χαΐλ προς το Αλ Νταβάντμι, στα 358 χιλιόμετρα. Η αμμώδης επιφάνεια έγινε πιο εύκολη για τους συμμετέχοντες από τη βροχή που είχε προηγηθεί, όμως οι αμμόλοφοι έκρυβαν παγίδες. Κάτι που διαπίστωσαν σκληρά οι Στεφάν Πετερανσέλ και Κάρλος Σάινθ της Audi. Κερδισμένος βγήκε ο Νάσερ Αλ-Ατίγια, που πλησιάζει στην επανάληψη της περσινής του νίκης.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε σε κάθε μία από τις κατηγορίες.

Ένας αμμόλοφος στο 212ο χιλιόμετρο της ειδικής, έβαλε τέλος σε κάθε ελπίδα νίκης για τους Στεφάν Πετερανσέλ και Κάρλος Σάινθ. Τα ηλεκτρικά Audi RS Q e-tron προσγειώθηκαν... άτσαλα, με τον συνοδηγό του Γάλλου, Εντουάρ Μπουλανζέ να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, ενώ o Iσπανός έχασε πολλές ώρες περιμένοντας βοήθεια.

Ο Νάσερ Αλ-Ατίγια (Toyota Gazoo Racing) κέρδισε μία ακόμα ειδική, με τον Σεμπαστιάν Λεμπ (Bahrain Raid Xtreme) να ακολουθεί στα 3,5 λεπτά. Στη γενική κατάταξη, ο Αλ-Ατίγια έχει ασφαλή διαφορά άνω της μίας ώρας από τον teammate του, Χενκ Λάτεγκαν.

