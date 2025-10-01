Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να σπάσει για τρίτο σερί αγώνα την κυριαρχία της McLaren στη φετινή σεζόν της Formula 1;

Το πρωτάθλημα της Formula 1 επιστρέφει με το 18ο Grand Prix της σεζόν. Στη Μαρίνα Μπέι διεξάγεται το Grand Prix Σιγκαπούρης, με τον Μαξ Φερστάπεν να αναζητά την τρίτη σερί νίκη του ώστε να... βάλει δύσκολα τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Ο αγώνας της Κυριακής αρχίζει στις 3 μμ (ώρα Ελλάδας) και όπως έγινε γνωστό θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από τον ΑΝΤ1 όσο και από τον ΑΝΤ1+.

Το φοβερό στατιστικό είναι ότι από τις πίστες που βρίσκονται φέτος στο καλεντάρι της F1, αυτή της Σιγκαπούρης είναι η μοναδική στην οποία δεν έχει κερδίσει ο Φερστάπεν!