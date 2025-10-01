ΚΟΚ: Πάνω από 1.000 παραβάσεις ανά ημέρα στην Αττική το Σεπτέμβριο
Μπορεί ο νέος ΚΟΚ να προβλέπει αυστηρότερες ποινές για αρκετές τροχαίες παραβάσεις, όμως οι Έλληνες οδηγοί δεν συμμορφώνονται. Αυτό καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των τροχονομικών ελέγχων που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία για τον Σεπτέμβριο στην Αττική.
Συνολικά βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις, από τις οποίες οι 471 είναι σε βαθμό πλημμελήματος.
Πιο συνηθισμένες τροχαίες παραβάσεις είναι η μη χρήση κράνους και η παραβίαση του ορίου ταχύτητας.
- 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -29- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες και ειδικότερα:
- 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς,
- 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,
- 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες.
Όπως τονίζει η ΕΛΑΣ, «τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους».