Η μη χρήση κράνους και η παραβίαση του ορίου ταχύτητας είχαν την... τιμητική τους κατά τον Σεπτέμβριο.

Μπορεί ο νέος ΚΟΚ να προβλέπει αυστηρότερες ποινές για αρκετές τροχαίες παραβάσεις, όμως οι Έλληνες οδηγοί δεν συμμορφώνονται. Αυτό καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των τροχονομικών ελέγχων που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία για τον Σεπτέμβριο στην Αττική.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις, από τις οποίες οι 471 είναι σε βαθμό πλημμελήματος.

Πιο συνηθισμένες τροχαίες παραβάσεις είναι η μη χρήση κράνους και η παραβίαση του ορίου ταχύτητας.

814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -29- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες και ειδικότερα:

6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς,

6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,

547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες.

Όπως τονίζει η ΕΛΑΣ, «τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους».