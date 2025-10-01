Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ - Πλούσιο σε συμμετοχές το 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ

Ο τρίτος αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος συνεχίζεται στην Ιτέα, εκεί όπου θα αναμετρηθούν 48 συμμετέχοντες σε επτά απαιτητικές ειδικές διαδρομές.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος συνεχίζεται με το myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 4 και 5 Οκτωβρίου. Ο τρίτος γύρος του θεσμού συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 48 πληρωμάτων που θα αναμετρηθούν σε εφτά απαιτητικές ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 84,54 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), έχοντας την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών.

Το ενδιαφέρον στα ύψη σε όλες τις κατηγορίες

Νικητής τα δύο τελευταία χρόνια στον αγώνα, ο Ιωάννης Παπαδημητρίου θα αγωνιστεί με το Νο 1 στις πόρτες ενός Skoda Fabia RS Rally2, με τον Χρήστο Κουζιώνη δίπλα του. Ο δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος μετράει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα και στην Ιτέα θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον φετινό τίτλο. Από την Κύπρο θα έρθουν για να αγωνιστούν στον τρίτο πρωταθληματικό αγώνα της χρονιάς, οι επί σειρά Πρωταθλητές στη Μεγαλόνησο, Σίμος Γαλαταριώτης-Αντώνης Ιωάννου, με ένα Skoda Fabia RS Rally2 και αναμένεται να βρίσκονται μεταξύ των πρωταγωνιστών του αγώνα. Με το λευκό Toyota GR Yaris Rally2 θα συμμετάσχουν οι Παναγιώτης Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης. Ο Πρωταθλητής Ν του 2023 στοχεύει να γράψει περισσότερα αγωνιστικά χιλιόμετρα με το νεοαποκτηθέν του όπλο, φιλοδοξώντας παράλληλα να ανέβει στο βάθρο των νικητών, κάτι που είχε καταφέρει και στη διοργάνωση του 2023. Από εκεί και πέρα, τρία ακόμη αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 θα δώσουν το παρών στις ειδικές διαδρομές της Φωκίδας. Οι Ιταλοί Adriano Scalcon - Andrea Budoia θα αγωνιστούν με ένα Skoda Fabia Rally2 Evo, στην τρίτη συμμετοχή του Ιταλού οδηγού στα ελληνικά χώματα. Την πρώτη του γνωριμία με τις απαιτήσεις ενός Skoda Fabia Rally2 Evo θα πραγματοποιήσει στην Ιτέα ο Πάνος Ισμαήλος, έχοντας τον Κωνσταντίνο Σούκουλη στο δεξί μπάκετ, ενώ ο Νίκος Παυλίδης επιστρέφει στον αγώνα, έπειτα από 4 χρόνια και πάλι με ένα Skoda Fabia R5. Συνοδηγός του Θεσσαλονικιού οδηγού θα είναι ο Δημήτρης Κουμποτής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην κατηγορία Rally3, όπου 7 πληρώματα έχουν δηλώσει συμμετοχή και αναμένεται να μονομαχήσουν για τη νίκη στην κατηγορία, αλλά και γιατί όχι, για μια θέση στο βάθρο του αγώνα. Ο Πέτρος Παντελή επιστρέφει σε πρωταθληματικό αγώνα, έχοντας αυτή τη φορά δίπλα του τον Αντώνη Χρυσοστόμου.

Στο Κύπελλο της Ν, τέσσερις συνδυασμοί θα διεκδικήσουν τους βαθμούς της νίκης. Ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία, Κωνσταντίνος Τζέμος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να διατηρηθεί στην κορυφή της κατάταξης, έχοντας ως συνοδηγό στο Mitsubishi Lancer Evo ΙΧ τον Αντώνη Αγγελόπουλο. Το παρών στην Ιτέα θα δώσουν και οι περσινοί κάτοχοι του τίτλου στη Ν, Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με ένα Mitsubishi Lancer Evo IX.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη στην κατηγορία F2, η οποία απευθύνεται σε δικίνητες κατασκευές. Ανίκητοι φέτος οι Σάββας Λευκαδίτης-Ευάγγελος Ακράτος θα οδηγήσουν ένα Peugeot 208 Rally4 με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, που θα τους φέρει «αγκαλιά» με τον τίτλο στην κατηγορία. Ο κάτοχος του περσινού τίτλου, Χρύσος Παντελή επιστρέφει στα Ελληνικά χώματα έπειτα από ένα χρόνο απουσίας, αυτή τη φορά με ένα Citroen DS3 R3T Max και τον Βασίλη Κούγια δίπλα του.

Εξασφαλισμένο θα είναι το θέαμα στην κατηγορία F2 E, με τους Αντώνη Δημόπουλο-Ευθύμιο Σκαλτσά (Toyota Starlet) να θέλουν να πετύχουν άλλη μια νίκη φέτος, η οποία θα τους φέρει αυτομάτως στην κορυφή της βαθμολογίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο συναγωνισμός στην C6 αναμένεται έντονος, με 12 πληρώματα να έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Πρόγραμμα Αγώνα

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις του ονομαστικού χορηγού στο Βιομηχανικό Πάρκο Άμφισσας θα διεξαχθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, στις 16:00 θα αναχωρήσουν από το Service Park το οποίο θα φιλοξενείται στη Μαρίνα της Ιτέας και στις 16:33 θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Αγία Ευθυμία 1 – Clevermedia» συνολικού μήκους 10,04 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούν στην μήκους 8,48 χιλιομέτρων Ειδική Διαδρομή «Βωξίτες 1 – Cyclon», με ώρα έναρξης 17:01, πριν επιστρέψουν στην Ιτέα για το απογευματινό 45λεπτο service.

Το δεύτερο σκέλος του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ απαρτίζεται από 5 Ειδικές Διαδρομές. Πρώτη διαδρομή της ημέρας και τρίτη του αγώνα θα είναι η «Αγία Ευθυμία 2 – Gallo», μήκους 10,04 χλμ., με ώρα έναρξης 09:03. Στις 10:14 τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Καρούτες – Seajets», μήκους 18,90 χιλιομέτρων και θα επιστρέψουν στην Ιτέα για 30λεπτο Service. Η συνέχεια περιλαμβάνει την μήκους 14,30 Ειδική Διαδρομή «Άμφισσα 1 – myKTEO», με ώρα έναρξης 12:42 και την Ειδική Διαδρομή «Βωξίτες 2 – Coral», μήκους 8,48 χλμ. με ώρα έναρξης 13:25. Θα ακολουθήσει 30λεπτο service, με την Power Stage του αγώνα, «Άμφισσα 2 - myKTEO» μήκους 14,30 χιλιομέτρων να είναι προγραμματισμένη για τις 15:18. O τερματισμός του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ θα διεξαχθεί στις 16:00 και η απονομή των επάθλων στις 18:00.

Τα αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 84,54 km, ενώ τα συνολικά χιλιόμετρα του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ είναι 293,39 km.

