Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής επιστρέφει το ερχόμενο τριήμερο από το μαγευτικό Φούτζι για το τελευταίο εξάωρο αγώνα της σεζόν.

Έπειτα από την άγρια δύση του Τέξας στις αρχές του μήνα, το WEC επιστρέφει στα αγωνιστικά του καθήκοντα το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη θα επισκεφθεί την Ιαπωνία για τις 6 Ώρες του Φούτζι, τον έβδομο από τους οκτώ αγώνες του 2024.

Σε αυτό το αγωνιστικό τριήμερο είναι πιθανό να δούμε την ανάδειξη μιας νέας ομάδας ως παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Γνωρίστε την πίστα

Από το 2012 που δημιουργήθηκε το WEC έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 11 αγώνες. Η πίστα έχει μήκος 4.563 μέτρα και αποτελείται από 16 στροφές συνολικά. Η φύση της πίστας με τη μεγάλη ευθεία, αλλά και το κλειστό τελευταίο κομμάτι δημιουργεί «πονοκέφαλο» στις ομάδες για το στήσιμο των αγωνιστικών τους αυτοκινήτων.

Η Toyota είναι η πολυνίκης ομάδα στην πίστα η οποία είναι υπό την ιδιοκτησία της, καθώς έχει κερδίσει 9 από τους 11 αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Φούτζι. Νικήτρια το 2024 ήταν η Porsche.

H ώρα της στέψης για τη Ferrari

Στις 6 Ώρες του Φούτζι η Ferrari μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η ιταλική ομάδα έχει 65 βαθμούς διαφορά στη βαθμολογία από την Porsche και σε περίπτωση που φύγει από την Ιαπωνία με 66 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτός θα είναι ο πρώτος της τίτλος στο WEC στη σύγχρονη ιστορία του.

Όσον αφορά το πρωτάθλημα οδηγών, δύο αγωνιστικά της Ferrari διεκδικούν τον τίτλο. Οι Τζέιμς Καλάντο, Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 499P βρίσκονται στην 1η θέση με 115 βαθμούς. Στη 2η θέση είναι οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Γε Γεφέι και Φιλ Χάνσον με την κίτρινη #83 499P με 100 βαθμούς. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν μπορεί να κριθεί το πρωτάθλημα οδηγών στο Φούτζι.

Πρόγραμμα WEC 6 Ώρες Φούτζι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

04:15-05:45 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:30-10:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

03:50-04:50 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:20-09:40 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

05:00 – Αγώνας