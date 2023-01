Ράλλυ Ντακάρ: Χείμαρροι, τούμπες και δάκρυα στην έρημο (vid)

Οι εικόνες από την τρίτη ειδική διαδρομή του 45ου Ράλλυ Ντακάρ ήταν ασυνήθιστες και συγκλονιστικές.

Η διαδρομή των 699 χιλιομέτρων με εφαλτήριο την Αλ Ούλα και τερματισμό στη Χαΐλ, έμελλε να είναι η συγκλονιστικότερη έως τώρα στο πλαίσιο του φετινού Ράλλυ Ντακάρ.

Επιβεβαιώνοντας πως η υπέρτατη αγωνιστική δοκιμασία κρύβει πάντα τις πιο απρόσμενες παγίδες, η τρίτη ειδική σημαδεύτηκε από καταιγίδες που άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού.

Δεν ήταν μόνο το απρόσμενο της βροχής στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας – έβρεξε τόσο που δημιούργησε χειμάρρους που απείλησαν και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό την σωματική ακεραιότητα πληρωμάτων.

Χρειάστηκε να επιστρατευτεί ευγενής άμιλλα και συναδελφικότητα, για να φτάσουν όλοι σώοι και αβλαβείς στον τερματισμό, που ήρθε αναγκαστικά νωρίτερα του προγραμματισμένου.

Στις μοναδικές εικόνες που από την Αραβική Χερσόνησο, μπορείτε να δείτε ατυχήματα, πληρώματα να μαζεύουν τα… κομμάτια τους και να λυγίζουν.

A stage that Juan Pablo Latrach is not about to forget! 💦

Just as well he had his "Chaleco" with him... #Dakar2023 pic.twitter.com/kpRFPCz3Yr