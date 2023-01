Η τρίτη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ 2023 διακόπηκε λόγω κακοκαιρίας αλλά πρόλαβε να φέρει ανατροπές!

Όχι καταιγίδα της ερήμου – καταιγίδα ΣΤΗΝ έρημο. Αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα στη Σαουδική Αραβία, με τους ουρανούς να ανοίγουν, να δημιουργούν ποτάμια και λίμνες εκεί που κανονικά είχαμε ερημικά, σκληρά τοπία και να οδηγούν σε πρόωρη καρό σημαία.

Αντί για 447 χιλιόμετρα, η τρίτη ειδική διαδρομή του φετινού Ράλλυ Ντακάρ που ξεκινούσε από την Αλ Ούλα και κατέληγε στη Χαΐλ σταμάτησε πριν το τελευταίο σημείο ελέγχου, μιας και οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που απέτρεπαν την πτήση των ελικοπτέρων. Πράγμα καθοριστικό για λόγους ασφαλείας.

Όμως πρόλαβαν να αλλάξουν πολλά, πάμε να δούμε πως διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες!

Αυτοκίνητα

Η νίκη πήγε στον έμπειρο Γκιρλέν Σισερί της GCK Motorsport, την ιδιωτική συμμετοχή που χρησιμοποιεί το Hunter T1+ της Prodrive. O Γάλλος ήταν πέντε λεπτά ταχύτερος από τον πλησιέστερο αντίπαλο, δηλαδή τον Αργεντινό Ορλάντο Τερανόβα, που αγωνίζεται με το ίδιο αυτοκίνητο αλλά με τα χρώματα της Barhain Raid Extreme. To Top-3 της ημέρας το συμπλήρωσε ο τοπικός ήρωας Γιαζίντ Αλ Ράτζι, με το Toyota Hilux της Overdrive Racing.

🏆 The @Prodrive Hunter of @GChicherit has taken victory on stage 3 of @dakar 2023 with a 3 min 26 secs advantage over second place.



Orlando Terranova was just 5 mins 4 secs back of Chicherit after the stage was shortened from 447 kms to 378 kms due to, ironically, rain storms. pic.twitter.com/7az41uJZCf — Bahrain Raid Xtreme (@BRaidXtreme) January 3, 2023

Πιο πίσω στην κατάταξη της ΕΔ3 και συγκεκριμένα στην πέμπτη θέση, συναντάμε το Hilux του Νάσερ Αλ-Αττίγια που μπορεί να ήταν σχεδόν 21 λεπτά πιο αργός από τον πρώτο αλλά είχε μόνο λόγους να χαμογελάει. Ο περυσινός νικητής, πέρασε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, απολαμβάνοντας προβάδισμα 13 λεπτών από τον Αλ Ράτζι και 24 από τον Σιμόν Βιτς που μάχεται με ένα MD Optimus EVO 4.

🚗 Leader of the overall classification, @CSainz_oficial had to stop after 213 km to repair his car. “El Matador” is set to make big losses! 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/H61VAhp7Bd January 3, 2023

Ο μεγάλος χαμένος της ημέρας ήταν ο Κάρλος Σάινθ που όχι απλά έχασε την πρωτοπορία αλλά ουσιαστικά έχει απωλέσει και μεγάλο μέρος των ελπίδων του για να κατακτήσει τη νίκη. Ο 60χρονος σταμάτησε μέσα στην ειδική και συγκεκριμένα μετά από 213 χιλιόμετρα. Χρειάστηκε περισσότερη από μισή ώρα ώσπου να επιδιορθώσει το πρόβλημα στο Audi RS Q e-tron E2 ενώ στην πορεία είχε και θέματα προσανατολισμού, με αποτέλεσμα να χάσει μία ώρα!

⚠️ Worsening weather conditions mean it is not possible to guarantee safety for the support helicopters and the competitors. Which is why today's Stage 3 was halted. 🚁🏍🚗 🚚 #Dakar2023 pic.twitter.com/hHKFbZhL5Z — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2023

Όσο για τον Σεμπαστιέν Λεμπ, είχε άλλη μία δύσκολη ημέρα και είναι πλέον 90 λεπτά μακριά από την κορυφή.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς οι διοργανωτές «πάτησαν φρένο» ακόμα νωρίτερα αλλά κι εδώ είχαμε ανατροπές. Ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς της Red Bull GasGas κυριάρχησε κι αυτό του επέτρεψε να σκαρφαλώσει από την πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης, στην κορυφή!

🏍 A strong performance by Daniel Sanders on Stage 3 puts him just over four minutes clear at the top of the Bikes general ranking⏱️#Dakar2023 pic.twitter.com/rGavzP1DII January 3, 2023

Τον ακολούθησε ο Αμερικανός Σκάιλερ Χόουζ της Husqvarna που χάρη στη δεύτερη δυναμική ημέρα, ανέβηκε τέταρτος γενικής. Οριακά πίσω του ήταν ο νικητής της ΕΔ2 Μέισον Κλάιν της BAS World KTM, που έτσι απώλεσε τα ηνία στη γενική κατάταξη, είναι πια 4 λεπτά πίσω από τον Σάντερς. Ενώ με την τέταρτη θέση σήμερα, ο Αργεντινός Κέβιν Μπεναβίντες με Red Bull KTM είναι στο συνολικό Top-3.

Εκτός εξίσωσης είναι πια ο Ρίκι Μπράμπεκ. Ο Αμερικανός που είχε πάρει την ΕΔ1, είχε πτώση στο χιλιόμετρο #274 και καθώς πονούσε στον αυχένα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

❌ Fall and withdrawal for Brabec ❌



The Honda rider crashed at km 274 of the special and was taken care of by the Dakar medical team. Suffering from neck pain, Ricky Brabec was transported to a hospital for additional examinations. #Dakar2023 pic.twitter.com/fefmK8R94Y — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2023

T3-T4-Quad

Στα Lightweight Prototypes ήταν ο Όστιν Τζόουνς αυτός που σημείωσε την καλύτερη επίδοση της ημέρας, με τον teammate του στη Red Bull Off-Road Junior Team, τον Σεθ Κιντέρο να τον πλαισιώνει.

🏁 Stage 3️⃣ - T3 🛠



Provisional top 3:

🥇 Austin Jones

🥈 Seth Quintero

🥉 Guillaume De Mevius



Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0oEtI#Dakar2023 pic.twitter.com/c09wMxCPX0 January 3, 2023

Στα T4 ταχύτερος ήταν ξανά ένας Πολωνός, ξανά ένας Γκοζάλ, ξανά της EnergyLandia Rally Team, όμως αυτή τη φορά ήταν ο Ερίκ.

🏁 Stage 3️⃣ - T4 🔧



Provisional top 3:

🥇 Marek Goczal

🥈 Cristiano Batista

🥉 Rokas Baciuska



Full results and standings 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/cOV0lTragd — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2023

Όσο για τις «γουρούνες», εκεί στην πρώτη θέση της ειδικής ήταν ξανά ο Γάλλος Αλεξάντρ Ζιρού με Yamaha Racing – SMX, που άνοιξε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του στη γενική κατάταξη.

🏁 Stage 3️⃣ - QUADS ⚙️



Provisional top 3:

🥇 Alexandre Giroud

🥈 Francisco Moreno Flores

🥉 Juraj Varga



Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2023 pic.twitter.com/QwRtyS0K6w — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2023

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων-βαρών, στα προσωρινά αποτελέσματα ήταν ο Τσέχος Μάρτιν Ματσίκ της MM Technology που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο – όπως και στην ΕΔ1.

Ακολούθησε ο συμπατριώτης του Γιάροσλαβ Βάλτρ της Tatra Buggyra ZM Racing ενώ το Top-3 της ημέρα συμπλήρωσε ο Μίχελ φαν ντερ Μπρινκ της Eurol Tem De Rooy Iveco.

Η επόμενη ημέρα

Καιρού επιτρέποντος, ο τέταρτη ειδική διαδρομή του φετινού Ράλλυ Ντακάρ περιλαμβάνει 574 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 425 είναι χρονομετρημένα. Αφορά ένα loop που αρχίζει και τελειώνει στη Χαΐλ.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Κώστα Παστρίμα να συνομιλεί με τον Βασίλη Ορφανό, ο οποίος εξηγεί τις προκλήσεις του δυσκολότερου αγώνα στον πλανήτη!

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool