Μήνυμα για το μέλλον του έστειλε ο Φερνάντο Αλόνσο τονίζοντας πως ακόμα έχει κίνητρο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Aston Martin.

H σεζόν του 2026 δεν έχει ξεκινήσει με καλό τρόπο για τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο οδηγός της Aston Martin έχει τερματίσει μόλις έναν αγώνα και μάλιστα εκτός βαθμών, καθώς η απόδοση του μονοθεσίου του είναι απογοητευτική. Η βρετανική ομάδα δεν έκανε τη δουλειά που έπρεπε με την AMR26, ενώ η Honda στην επιστροφή της στη Formula 1 δεν έχει εξελίξει έναν καλό κινητήρα.

Ο Αλόνσο αγνοεί νίκη σε Grand Prix από το 2013 και όπως όλα δείχνουν θα περάσει ακόμα μία σεζόν στην οποία δεν θα ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Παρά τις αναφορές που γίνονται σχετικά με την παραμονή του στη Formula 1, o Ισπανός δεν φαίνεται να τα παρατάει.

Η αγάπη για τους αγώνες δεν «σβήνει»

Ο Φερνάντο Αλόνσο βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Historic Grand Prix του Μονακό. Εκεί ο Ισπανός ρωτήθηκε για το μέλλον του και δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας σχετικά με την ψυχολογία του.

«Αγαπάω αυτό που κάνω. Αγαπάω τους αγώνες. Έκανα τον πρώτο μου αγώνα όταν ήμουν τριών ετών και τώρα είμαι 44, οπότε 41 χρόνια της ζωής μου τα έχω περάσει πίσω από ένα τιμόνι. Η στιγμή που θα πρέπει να σταματήσω θα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και δύσκολο να την αποδεχθώ», ανέφερε αρχικά.

Fernando Alonso est avec nous dans la Pit Lane du Grand Prix de Monaco Historique 😎#GrandPrixMonacoHistorique #MonacoCircuit pic.twitter.com/ZbvHqwySba — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) April 25, 2026

Το τέλος δεν είναι κοντά

Ο Αλόνσο ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για το τέλος της καριέρας του θα έρθει φυσικά, όταν ο ίδιος το αισθανθεί. Όπως τονίζει όμως, αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

«Ο χρόνος θα το δείξει για το πότε θα σταματήσω. Θα το νιώσω. Αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι είναι αυτή η στιγμή. Νιώθω ανταγωνιστικός, νιώθω με κίνητρο, νιώθω χαρούμενος όταν οδηγώ. Οπότε, ελπίζω να μην είναι η τελευταία μου σεζόν».

