Ράλλυ Ντακάρ: Ο Σάινθ επικράτησε στο νήμα του Λεμπ στην 1η ειδική (vid)

H Audi και τα RS Q e-tron E2 πρωταγωνίστησαν στην πρώτη ημέρα πραγματικής δράσης στην επική δοκιμασία της Αραβικής Χερσονήσου.

Γεμάτη δράση και ανατροπές ήταν η πρώτη ειδική διαδρομή του 45ου Ράλλυ Ντακάρ, που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία. Σε 603 χιλιόμετρα στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, τα 368 εκ των οποίων χρονομετρημένα, σε μία όχι ιδιαίτερα σκληρή δοκιμασία που όμως έχει χρονιές απώλειες για πολλούς πρωταγωνιστές.

Στην κορυφή της γενικής κατάταξης βρίσκεται ο πολύπειρος Κάρλος Σάινθ, που πήρε τα ηνία από τον teammate του στην Audi, Ματίας Έκστρομ, σε μία ημέρα όπου τα RS Q e-tron E2 ήταν σταθερά στην κορυφή.

🇸🇦 What a place! ❤️ Beautiful scenery on Stage 1 around Sea Camp near Yanbu, Saudi Arabia #Dakar2023 pic.twitter.com/StIJRSg6ct